Россияне второй раз за неделю жалуются на масштабный сбой в работе Max

За сутки на неполадки в работе мессенджера пожаловались почти 900 человек

01 апреля 2026, 22:03, ИА Амител

Пользователи российского мессенджера Max жалуются на сбои в его работе, следует из информации на сайтах detector404.ru и "Сбой.рф".

На detector404.ru сказано, что за сутки на сбои в работе мессенджера пожаловались 877 пользователей. При этом количество жалоб стало расти примерно с 12:30 мск. Большая часть сообщений поступает из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и Владимирской области. По информации сервиса, пользователи жалуются на неполадки с оповещениями, сбой мобильного приложения, общий сбой, сбой сайта и сбой личного кабинета.

Согласно данным российского портала "Сбой.рф", сегодня на неполадки в работе национального мессенджера пожаловались 433 человека. За последние 12 часов 36% жалоб поступило из Москвы, по 10% — из Санкт-Петербурга и Краснодарского края, по 5% — из Башкирии и Новосибирской области, по 4% — из Московской и Челябинской областей.

Аналогичная ситуация произошла 30 марта. По данным "Коммерсанта", тогда число жалоб на неполадки резко возросло после 09:00 мск.