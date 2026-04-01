Россияне второй раз за неделю жалуются на масштабный сбой в работе Max
За сутки на неполадки в работе мессенджера пожаловались почти 900 человек
01 апреля 2026, 22:03, ИА Амител
Пользователи российского мессенджера Max жалуются на сбои в его работе, следует из информации на сайтах detector404.ru и "Сбой.рф".
На detector404.ru сказано, что за сутки на сбои в работе мессенджера пожаловались 877 пользователей. При этом количество жалоб стало расти примерно с 12:30 мск. Большая часть сообщений поступает из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и Владимирской области. По информации сервиса, пользователи жалуются на неполадки с оповещениями, сбой мобильного приложения, общий сбой, сбой сайта и сбой личного кабинета.
Согласно данным российского портала "Сбой.рф", сегодня на неполадки в работе национального мессенджера пожаловались 433 человека. За последние 12 часов 36% жалоб поступило из Москвы, по 10% — из Санкт-Петербурга и Краснодарского края, по 5% — из Башкирии и Новосибирской области, по 4% — из Московской и Челябинской областей.
Аналогичная ситуация произошла 30 марта. По данным "Коммерсанта", тогда число жалоб на неполадки резко возросло после 09:00 мск.
23:02:09 01-04-2026
Происки западных спецслужб на фоне успеха национального месседжера, очевидно ведь всё
23:10:00 01-04-2026
Не может быть! Вероятно враги партнёры за бугром сервера уронили.
МАХ самый надёжный и безопасный - все генералы в нем настояшие!
06:15:43 02-04-2026
Помер Максим, да и ... с ним! Быстрее бы.
11:18:49 02-04-2026
Глупость вообще устанавливать добровольно троян .