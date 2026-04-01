"Может плохо кончиться". О чем скажет президент США Трамп в своем обращении по Ирану

Эксперты пытаются понять, как хозяин Белого дома намерен "корректировать стандарты"

01 апреля 2026, 21:29, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп должен выступить с обращением к нации 1 апреля в 21:00 по восточному времени (соответствует 04:00 утра по московскому времени 2 апреля) на тему ближневосточной войны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент США Дональд Трамп выступит <…> со специальным обращением к нации, чтобы представить важную обновленную информацию по Ирану», — написала Левитт в соцсети Х*.

"Нет никакой гарантии, что он скажет"

«Учитывая, что буквально сегодня он сделал заявление из Овального кабинета о завершении войны через две-три недели, кажется, что завтрашнее послание будет не таким. Возникает вопрос, не объявит ли он о какой-либо наземной операции», — предположил в сети Х* подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Дэвис отмечает, что хозяин Белого дома "делает совершенно противоречивые заявления по поводу своей политики, меняя цели и корректируя стандарты: либо уничтожить Иран, либо вести с ним переговоры, либо уйти и оставить после себя хаос для Европы или наших союзников в регионе":

«Никто точно не знает, какова его позиция по этой войне, и нет никакой гарантии, что то, что он скажет завтра вечером, еще останется в силе на следующее утро. Таков мир, в котором мы сейчас живем, и всем в мире остается только гадать, что будет дальше, включая наши собственные войска в регионе».

Дэвис делает довольно мрачный прогноз:

«Так рушатся империи: никто не понимает, что делает ослабевающая держава, а союзникам и противникам остается лишь гадать и действовать, основываясь на собственных предположениях — что может плохо для нас кончиться».

"Фирменные противоречия"

Вряд ли американский президент объявит в своем обращении о начале наземной операции, считает директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов.

«Такое решение стало бы политическим самоубийством накануне выборов в Конгресс. Учитывая, что большинство американцев не одобряют войну, не санкционированную Конгрессом и уже приведшую к росту цен на бензин, наземная операция окончательно разрушит образ Трампа, эскалация до уровня второго Ирака нанесет Белому дому колоссальный ущерб», — заявил Орлов "Аргументам и фактам".

Поэтому Трамп "скорее всего, отчитается о громких успехах в Иране, выразит разочарование в НАТО, поставит под сомнение целесообразность участия Штатов в делах альянса и, вполне возможно, коснется ситуации вокруг Кубы", полагает Орлов.

Он также отмечает, что противоречивые заявления Белого дома — это "фирменный стиль американского лидера, который, прощупывая реакцию другой стороны и управляя рынками, использует классический метод кнута и пряника":

«Во-первых, так Вашингтон пытается повлиять на мировой нефтяной рынок, создать иллюзию контроля над ценами. Во-вторых, старается надавить на Иран, чтобы добиться более выгодных условий завершения конфликта. Наконец, так Белый дом давит на союзников, держит европейских лидеров в состоянии стресса, надеясь сделать их более сговорчивыми в других вопросах».

"Просто набор громких фраз"

Ожидания от предстоящего заявления американского президента неоднозначные, заявил "Комсомольской правде" директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Трамп сам себе противоречит через день, а иногда и в рамках одного выступления. То, что мы сейчас видим по Ирану — классическая история: президенту США нужно показать, что он что-то сделал, даже если это "что-то" — просто набор громких фраз. На самом деле, мне кажется, его задача сейчас — зафиксировать хоть какую-то видимость победы и уйти из зоны конфликта», — считает Багдасаров.

По его мнению, в Тегеране эти заявления "так просто не проглотят" и "будут бить до тех пор, пока не достигнут собственных целей":

«Как только США начнут сворачивать операцию и выходить из региона, Тегеран сразу преподнесет это как свою победу. Скажут: "Мы выстояли, мы заставили их уйти". И на этом они не остановятся. Дальше начнется добивание американских баз на Ближнем Востоке. Плюс давление на союзников США в регионе».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры