Женщина погибла 22 марта, получив травму головы в игровой комнате

01 апреля 2026, 15:12, ИА Амител

Торговый центр "Весна" / Фото: 2ГИС

В администрации барнаульского ТРЦ "Весна" пока не намерены комментировать произошедшую 22 марта на территории игровой комнаты трагедию, повлекшую гибель 31-летней женщины. Об этом в торговом центре сообщили корреспонденту amic.ru.

Администрация игровой комнаты "Мисти Парк", где и произошла трагедия, также воздержались от комментариев. В этой организации, впрочем, указали: такая позиция связана с продолжающейся проверкой со стороны правоохранительных органов.

Напомним, информация о произошедшем появилась в социальных сетях в конце марта 2026 года, а подробнее об инциденте позднее рассказала сестра погибшей, Дарья. По ее словам, родственница отправилась с ребенком скатиться с горки, а затем вернулась и сообщила, что поскользнулась и ударилась головой. После этого женщина "отключилась", а попытки привести ее в сознание не увенчались успехом.

«Я вижу, что у нее из носа страшно хлещет кровь. Просто пеной, сгустками. Я сразу поняла, что у нее что-то случилось в голове», — описала момент трагедии Дарья.

Прибывшие на место врачи помочь уже не смогли. В заключении медики, как сообщила сестра погибшей, указали, что у девушки произошло кровоизлияние в мозг от удара головой. При этом, по словам Дарьи, за девять дней с момента трагедии с родственниками погибшей никто так и не связался: ни правоохранители, ни администрация ТРЦ.

Дети остались сиротами — отец погиб в 2025 году, участвуя в СВО, — однако Дарья заявила, что намерена оформить над ними опеку. Кроме того, в дальнейшем стало известно, что спустя некоторое время после гибели девушки от инсульта скончалась ее мать.

В СУ СК России по Алтайскому краю по факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, получения травмы и соблюдение законов при оказании услуг детям.Напомним, также в марте стало известно о другой трагедии, произошедшей в краевой столице. Мальчик 2014 года рождения погиб от удара током, коснувшись оголенного провода на крыше гаража по адресу Шукшина, 32. Его друг, попытавшийся помочь товарищу, был госпитализирован.