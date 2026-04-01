В барнаульском ТРЦ "Весна" не стали комментировать трагическую гибель посетительницы
Женщина погибла 22 марта, получив травму головы в игровой комнате
01 апреля 2026, 15:12, ИА Амител
В администрации барнаульского ТРЦ "Весна" пока не намерены комментировать произошедшую 22 марта на территории игровой комнаты трагедию, повлекшую гибель 31-летней женщины. Об этом в торговом центре сообщили корреспонденту amic.ru.
Администрация игровой комнаты "Мисти Парк", где и произошла трагедия, также воздержались от комментариев. В этой организации, впрочем, указали: такая позиция связана с продолжающейся проверкой со стороны правоохранительных органов.
Напомним, информация о произошедшем появилась в социальных сетях в конце марта 2026 года, а подробнее об инциденте позднее рассказала сестра погибшей, Дарья. По ее словам, родственница отправилась с ребенком скатиться с горки, а затем вернулась и сообщила, что поскользнулась и ударилась головой. После этого женщина "отключилась", а попытки привести ее в сознание не увенчались успехом.
«Я вижу, что у нее из носа страшно хлещет кровь. Просто пеной, сгустками. Я сразу поняла, что у нее что-то случилось в голове», — описала момент трагедии Дарья.
Прибывшие на место врачи помочь уже не смогли. В заключении медики, как сообщила сестра погибшей, указали, что у девушки произошло кровоизлияние в мозг от удара головой. При этом, по словам Дарьи, за девять дней с момента трагедии с родственниками погибшей никто так и не связался: ни правоохранители, ни администрация ТРЦ.
Дети остались сиротами — отец погиб в 2025 году, участвуя в СВО, — однако Дарья заявила, что намерена оформить над ними опеку. Кроме того, в дальнейшем стало известно, что спустя некоторое время после гибели девушки от инсульта скончалась ее мать.
В СУ СК России по Алтайскому краю по факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, получения травмы и соблюдение законов при оказании услуг детям.Напомним, также в марте стало известно о другой трагедии, произошедшей в краевой столице. Мальчик 2014 года рождения погиб от удара током, коснувшись оголенного провода на крыше гаража по адресу Шукшина, 32. Его друг, попытавшийся помочь товарищу, был госпитализирован.
15:17:37 01-04-2026
Не пьет?
15:25:40 01-04-2026
Гость (15:17:37 01-04-2026) Не пьет?...
хз.
не удивлюсь если и была в состоянии "пьяной море по колено"
Интернет говорит - инсульт.
А если ввести коррективы - то черепно -мозговая....
надо очень сильно споткнуться чтобы удариться до ч.м.т
16:07:07 01-04-2026
Шинник (15:25:40 01-04-2026) хз.не удивлюсь если и была в состоянии "пьяной море ... докажи !
16:13:56 01-04-2026
гость (16:07:07 01-04-2026) докажи !... Что доказать? Что он не удивится?
09:09:51 02-04-2026
Шинник (15:25:40 01-04-2026) хз.не удивлюсь если и была в состоянии "пьяной море ...
Не обязательно. Например, если у человека сахарный диабет - сосуды в голове слабые. У меня так друг умер. Кстати у него сегодня др
09:25:09 02-04-2026
Шинник (15:25:40 01-04-2026) хз.не удивлюсь если и была в состоянии "пьяной море ... А я не удивлюсь, если вы в состоянии "пьяному море по колено" пишете здесь комментарии. И головой, вы, похоже, ударялись не раз. Что не прошло без последствий. Только вы этого не осознаете.
15:27:23 01-04-2026
дождемся результатов что и как
15:37:35 01-04-2026
Какой ужас((((.... Карма страшная какая-то...
20:54:00 01-04-2026
Гость (15:37:35 01-04-2026) Какой ужас((((.... Карма страшная какая-то...... Из-за мужа карма или что вы имеете ввиду?
15:40:29 01-04-2026
Понавыдумывают всякой чертовщины,а люди потом погибают.То разные дурацкие верёвки,то батуты,то горки.Ростехнадзор смотрит за безопасностью этой дури?
16:14:22 01-04-2026
Афиноген (15:40:29 01-04-2026) Понавыдумывают всякой чертовщины,а люди потом погибают.То ра... и не говорите, а простые русские горки запретили, травмоопасно видишь ли, а ксли это из пластика и за денежку то не запрещено, пусть даже в сто раз опасней.
15:46:45 01-04-2026
при чет тут пьяная ? инсульт ни кого не выбирает ! гипертония . после смерти мужа стрес !
15:50:19 01-04-2026
гость (15:46:45 01-04-2026) при чет тут пьяная ? инсульт ни кого не выбирает ! гипертони... Инсульт как раз очень даже выбирает
16:41:42 01-04-2026
можно умереть упавши с дивана..
16:41:50 01-04-2026
от удара шею свернуло бы ! а тут с давленкой не поладки
17:11:55 01-04-2026
человек в пьяном состоянии опасно падая ломается меньше - тело расслаблено от алкоголя. Если бы женщина была пьяной то не погибла бы - травмы такой при падении не было бы
но у меня такое подозрение что не травма причина - а удар током от мокрой проводки
скрыли все
17:47:55 01-04-2026
Добрые вы все! Пьяная...Сама виновата... А я вот думаю, родители этих комментаторов пьяными были, раз такое "добро" выросло...
19:53:25 01-04-2026
Гость (17:47:55 01-04-2026) Добрые вы все! Пьяная...Сама виновата... А я вот думаю, роди... Так пила или не пила всё-таки?
21:08:21 01-04-2026
ужасно, тут стечение обстоятельств и возраст, современные 31-летние очень больное поколение, тк курят, выпивают много, чекапы не делают и за злоровьем не следят, гипертония с 28 лет и инсульты тоже не редкость... увы. Кстати примета - имя Дарья очень несчастливое
09:11:42 02-04-2026
Гость (21:08:21 01-04-2026) ужасно, тут стечение обстоятельств и возраст, современные 31...
Откуда это инфо про имя?
02:38:03 02-04-2026
какая страшная судьба целой семьи.. очень жалко малыша!
09:03:23 02-04-2026
Элен без ребят (02:38:03 02-04-2026) очень жалко малыша! /// а второго ребенка конечно же не жалко