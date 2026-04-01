НОВОСТИПроисшествия

В барнаульском ТРЦ "Весна" не стали комментировать трагическую гибель посетительницы

Женщина погибла 22 марта, получив травму головы в игровой комнате

01 апреля 2026, 15:12, ИА Амител

Торговый центр "Весна" / Фото: 2ГИС
В администрации барнаульского ТРЦ "Весна" пока не намерены комментировать произошедшую 22 марта на территории игровой комнаты трагедию, повлекшую гибель 31-летней женщины. Об этом в торговом центре сообщили корреспонденту amic.ru.

Администрация игровой комнаты "Мисти Парк", где и произошла трагедия, также воздержались от комментариев. В этой организации, впрочем, указали: такая позиция связана с продолжающейся проверкой со стороны правоохранительных органов.

Напомним, информация о произошедшем появилась в социальных сетях в конце марта 2026 года, а подробнее об инциденте позднее рассказала сестра погибшей, Дарья. По ее словам, родственница отправилась с ребенком скатиться с горки, а затем вернулась и сообщила, что поскользнулась и ударилась головой. После этого женщина "отключилась", а попытки привести ее в сознание не увенчались успехом.

«Я вижу, что у нее из носа страшно хлещет кровь. Просто пеной, сгустками. Я сразу поняла, что у нее что-то случилось в голове», — описала момент трагедии Дарья.

Прибывшие на место врачи помочь уже не смогли. В заключении медики, как сообщила сестра погибшей, указали, что у девушки произошло кровоизлияние в мозг от удара головой. При этом, по словам Дарьи, за девять дней с момента трагедии с родственниками погибшей никто так и не связался: ни правоохранители, ни администрация ТРЦ.

Дети остались сиротами — отец погиб в 2025 году, участвуя в СВО, — однако Дарья заявила, что намерена оформить над ними опеку. Кроме того, в дальнейшем стало известно, что спустя некоторое время после гибели девушки от инсульта скончалась ее мать.

В СУ СК России по Алтайскому краю по факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, получения травмы и соблюдение законов при оказании услуг детям.Напомним, также в марте стало известно о другой трагедии, произошедшей в краевой столице. Мальчик 2014 года рождения погиб от удара током, коснувшись оголенного провода на крыше гаража по адресу Шукшина, 32. Его друг, попытавшийся помочь товарищу, был госпитализирован.

Барнаул торговые центры трагедия

Комментарии 22

Гость

15:17:37 01-04-2026

Не пьет?

Шинник

15:25:40 01-04-2026

Гость (15:17:37 01-04-2026) Не пьет?...
хз.
не удивлюсь если и была в состоянии "пьяной море по колено"
Интернет говорит - инсульт.
А если ввести коррективы - то черепно -мозговая....
имхо.
надо очень сильно споткнуться чтобы удариться до ч.м.т

гость

16:07:07 01-04-2026

Шинник (15:25:40 01-04-2026) хз.не удивлюсь если и была в состоянии "пьяной море ... докажи !

Гость

16:13:56 01-04-2026

гость (16:07:07 01-04-2026) докажи !... Что доказать? Что он не удивится?

Гость

09:09:51 02-04-2026

Шинник (15:25:40 01-04-2026) хз.не удивлюсь если и была в состоянии "пьяной море ...
Не обязательно. Например, если у человека сахарный диабет - сосуды в голове слабые. У меня так друг умер. Кстати у него сегодня др

Гость

09:25:09 02-04-2026

Шинник (15:25:40 01-04-2026) хз.не удивлюсь если и была в состоянии "пьяной море ... А я не удивлюсь, если вы в состоянии "пьяному море по колено" пишете здесь комментарии. И головой, вы, похоже, ударялись не раз. Что не прошло без последствий. Только вы этого не осознаете.

Гость

15:27:23 01-04-2026

дождемся результатов что и как

Гость

15:37:35 01-04-2026

Какой ужас((((.... Карма страшная какая-то...

Дмитрий

20:54:00 01-04-2026

Гость (15:37:35 01-04-2026) Какой ужас((((.... Карма страшная какая-то...... Из-за мужа карма или что вы имеете ввиду?

Афиноген

15:40:29 01-04-2026

Понавыдумывают всякой чертовщины,а люди потом погибают.То разные дурацкие верёвки,то батуты,то горки.Ростехнадзор смотрит за безопасностью этой дури?

Гость

16:14:22 01-04-2026

Афиноген (15:40:29 01-04-2026) Понавыдумывают всякой чертовщины,а люди потом погибают.То ра... и не говорите, а простые русские горки запретили, травмоопасно видишь ли, а ксли это из пластика и за денежку то не запрещено, пусть даже в сто раз опасней.

гость

15:46:45 01-04-2026

при чет тут пьяная ? инсульт ни кого не выбирает ! гипертония . после смерти мужа стрес !

Гость

15:50:19 01-04-2026

гость (15:46:45 01-04-2026) при чет тут пьяная ? инсульт ни кого не выбирает ! гипертони... Инсульт как раз очень даже выбирает

Гость

16:41:42 01-04-2026

можно умереть упавши с дивана..

гость

16:41:50 01-04-2026

от удара шею свернуло бы ! а тут с давленкой не поладки

Гость

17:11:55 01-04-2026

человек в пьяном состоянии опасно падая ломается меньше - тело расслаблено от алкоголя. Если бы женщина была пьяной то не погибла бы - травмы такой при падении не было бы
но у меня такое подозрение что не травма причина - а удар током от мокрой проводки
скрыли все

Гость

17:47:55 01-04-2026

Добрые вы все! Пьяная...Сама виновата... А я вот думаю, родители этих комментаторов пьяными были, раз такое "добро" выросло...

Гость

19:53:25 01-04-2026

Гость (17:47:55 01-04-2026) Добрые вы все! Пьяная...Сама виновата... А я вот думаю, роди... Так пила или не пила всё-таки?

Гость

21:08:21 01-04-2026

ужасно, тут стечение обстоятельств и возраст, современные 31-летние очень больное поколение, тк курят, выпивают много, чекапы не делают и за злоровьем не следят, гипертония с 28 лет и инсульты тоже не редкость... увы. Кстати примета - имя Дарья очень несчастливое

Гость

09:11:42 02-04-2026

Гость (21:08:21 01-04-2026) ужасно, тут стечение обстоятельств и возраст, современные 31...
Откуда это инфо про имя?

Элен без ребят

02:38:03 02-04-2026

какая страшная судьба целой семьи.. очень жалко малыша!

Гость

09:03:23 02-04-2026

Элен без ребят (02:38:03 02-04-2026) очень жалко малыша! /// а второго ребенка конечно же не жалко

