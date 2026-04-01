В Барнауле на полгода ограничат движение возле бизнес-центра с "криминальным прошлым"

Зданию, расположенному на пересечении проспекта Социалистического и улицы Пролетарской, необходима реконструкция

01 апреля 2026, 14:47, ИА Амител

Заброшенный бизнес-центр по адресу Пролетарская, 89 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с 1 апреля до 30 ноября ограничат движение транспорта по левой полосе движения проспекта Социалистического — от улицы Пролетарской до дома № 42 по проспекту.

«В целях проведения работ по реконструкции административного здания по адресу: ул. Пролетарская, 89», — пояснили в мэрии.

Напомним, здание построили в 2014 году в качестве бизнес-центра. Оно фигурировало в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева — суд установил, что он передал пять земельных участков из муниципальной собственности подконтрольным лицам и членам семьи по цене гораздо ниже реальной, где впоследствии обеспечил строительство двух зданий. Савинцева признали виновным, назначив ему четыре года условно, а здание на улице Пролетарской перешло в собственность Алтайского края.

Как сообщалось в 2025 году, после реконструкции в бывшем бизнес-центре планируют разместить офис КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий".