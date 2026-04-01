Трамп: Иран попросил США о прекращении огня

Американский президент требует освобождения Ормузского пролива

01 апреля 2026, 21:01, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп утверждает, что "новый президент режима Ирана" попросил Вашингтон о прекращении огня. Он написал об этом в соцсети Truth Social.

Как отметил глава Белого дома, для этого необходимо освободить Ормузский пролив от иранской блокады, чтобы он был "открыт, свободен и прозрачен".

«До тех пор мы будем разрушать Иран до полного уничтожения или, как они говорят, до его возвращения в каменный век!» — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил о переговорах "с новым и более серьезным" руководством Ирана о прекращении огня. По его словам, стороны достигли компромисса в обсуждениях. С кем именно ведутся переговоры, не уточняется.

При этом официально Тегеран заявлял, что пойдет на переговоры с Вашингтоном только при выполнении определенных условий. Среди них — полное прекращение "агрессии и убийств", гарантированная и четко определенная выплата компенсаций за военный ущерб и репараций, а также международное признание и гарантии суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.