Трамп: Иран попросил США о прекращении огня
Американский президент требует освобождения Ормузского пролива
01 апреля 2026, 21:01, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп утверждает, что "новый президент режима Ирана" попросил Вашингтон о прекращении огня. Он написал об этом в соцсети Truth Social.
Как отметил глава Белого дома, для этого необходимо освободить Ормузский пролив от иранской блокады, чтобы он был "открыт, свободен и прозрачен".
«До тех пор мы будем разрушать Иран до полного уничтожения или, как они говорят, до его возвращения в каменный век!» — написал Трамп.
Ранее Трамп заявил о переговорах "с новым и более серьезным" руководством Ирана о прекращении огня. По его словам, стороны достигли компромисса в обсуждениях. С кем именно ведутся переговоры, не уточняется.
При этом официально Тегеран заявлял, что пойдет на переговоры с Вашингтоном только при выполнении определенных условий. Среди них — полное прекращение "агрессии и убийств", гарантированная и четко определенная выплата компенсаций за военный ущерб и репараций, а также международное признание и гарантии суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.
21:30:36 01-04-2026
Закон джунглей: кто клыкастее, тот и "прав"! Не эволюционировал человек нисколько: дубина питекантропа, став более изощрённой, была и осталась его единственным "критерием" истины...
21:41:19 01-04-2026
Гость (21:30:36 01-04-2026) Закон джунглей: кто клыкастее, тот и "прав"! Не эволюциониро... Дубина ндс 22% и другие прихоти..
21:56:01 01-04-2026
Гость (21:30:36 01-04-2026) Закон джунглей: кто клыкастее, тот и "прав"! Не эволюциониро... Всё остальное -чешуя.