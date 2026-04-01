Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана 1 апреля

В Белом доме пообещали предоставить важную обновленную информацию

01 апреля 2026, 13:17, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Пресс‑секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана, пишет РИА Новости.

Выступление запланировано на среду, 1 апреля, в 21:00 по времени Вашингтона — это соответствует 04:00 мск четверга.

«Президент США Дональд Трамп выступит в среду в 21:00 по времени Вашингтона со специальным обращением к нации, чтобы представить важную обновленную информацию по Ирану», — написала Левитт в соцсети X.

Ранее сообщалось, что США не исключают размещения сухопутных войск в Иране. По мнению главы Пентагона, главное — "быть непредсказуемыми".

Гость

13:40:28 01-04-2026

1 апреля --- кто же ему поверит 1 апреля

Пацифист

14:45:08 01-04-2026

Вангую: Если бы мы не напали первыми, они напали бы на нас. Старики такие одинаковые и предсказуемые.

