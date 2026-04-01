Барнаульцев научат бесплатно оказывать первую помощь

За сдачу норматива хотят выдавать удостоверение и нагрудный знак

01 апреля 2026, 17:06, ИА Амител

В Барнауле обсудили реализацию проекта "Готов к санитарной обороне" / Фото: barnaul.org

В 2026 году систему обучения первой помощи в Барнауле ждут серьезные изменения. На совещании в администрации города, посвященном реализации федерального проекта "Готов к санитарной обороне", определили новые подходы. У жителей появится возможность не просто прослушать курс, но и закрепить свои навыки — сдать норматив и получить документ установленного образца.

Новые ориентиры заданы на федеральном уровне. В марте распоряжением правительства РФ утверждена концепция развития первой помощи в России до 2036 года. Документ определяет стратегию на ближайшее десятилетие: сделать обучение массовым, доступным и системным.

В Алтайском крае куратором проекта по Барнаулу назначена директор Алтайского института развития медицинского образования Ольга Бондаренко. На встрече с руководителями городских комитетов и районных администраций она обозначила, какие нововведения ждут горожан в ближайшее время.

Одно из них — поддержка тех, кто учит. Сейчас занятия для специалистов — это дополнительная нагрузка, часто без какой-либо компенсации.

«В настоящее время обсуждается система мотивации для инструкторов, которые для проведения тренингов вынуждены отрываться от своей основной работы», — пояснила Бондаренко.

Еще одно важное изменение — аттестация.

«Также запланировано проведение мероприятий по сдаче норматива "Готов к санитарной обороне" и получению соответствующего знака и удостоверения», — отметила она.

Теперь обучение первой помощи не ограничится прослушанной лекцией. Каждый, кто освоил навыки, сможет подтвердить свою компетенцию — сдать норматив и получить документ.

Кроме того, планируют расширить круг участников. К обучению начнут активнее привлекать предпринимательское сообщество и некоммерческие организации. Это позволит сделать курсы более доступными и охватить новые категории горожан.

Цифры прошлого года показывают, что спрос на такие знания огромен. В 2025-м в Барнауле подготовили 210 инструкторов, которые обучили 57 618 человек.

В 2026 году занятия продолжат, но уже с учетом нововведений. Начальник Управления по делам ГОЧС Андрей Нейман предложил скорректировать работу обучающих площадок и расширить взаимодействие с краевыми министерствами.

Заместитель главы администрации Игорь Лисин, курирующий это направление, поручил проработать вопросы мотивации инструкторов, организовать сдачу нормативов с выдачей знака "Готов к санитарной обороне" и актуализировать план работы площадок, где проходят занятия.

Записаться на бесплатные курсы по оказанию первой помощи можно по номеру 122. Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки. Обучение доступно для всех желающих.