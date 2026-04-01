Эксперт рассказал, где можно заработать без диплома больше 270 тысяч рублей
Высокий доход без образования — реальность, если выбрать профессию по навыкам, а не по формальным требованиям
01 апреля 2026, 17:50, ИА Амител
В России есть несколько профессий с высоким уровнем дохода, не требующих высшего образования, сообщил aif.ru HR-эксперт Гарри Мурадян.
По его словам, курьеры и автокурьеры с гибким графиком могут зарабатывать около 275 тысяч рублей в месяц. Эта работа доступна даже для людей без образования.
Мурадян также отметил, что без диплома можно стать менеджером по продажам.
«Это одна из самых распространенных и прибыльных должностей без обязательного высшего образования. Особенно это актуально для тех, кто обладает навыками ведения переговоров и личных продаж. В таких случаях доход может составлять от 80 тысяч рублей», — добавил эксперт.
Ранее мы писали, что доходы курьеров на 27% выше, чем у людей без диплома. При этом их средний доход на 12% выше, чем у работников, окончивших вуз.
18:48:59 01-04-2026
06:48:58 02-04-2026
22:15:47 03-04-2026
Сосед , приехавший из Азии, подрабатывает курьером, развозя покупки . Говорит не платят деньги, а заставдяют брать продуктами.