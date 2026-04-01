Высокий доход без образования — реальность, если выбрать профессию по навыкам, а не по формальным требованиям

01 апреля 2026, 17:50, ИА Амител

Курьер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России есть несколько профессий с высоким уровнем дохода, не требующих высшего образования, сообщил aif.ru HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, курьеры и автокурьеры с гибким графиком могут зарабатывать около 275 тысяч рублей в месяц. Эта работа доступна даже для людей без образования.

Мурадян также отметил, что без диплома можно стать менеджером по продажам.

«Это одна из самых распространенных и прибыльных должностей без обязательного высшего образования. Особенно это актуально для тех, кто обладает навыками ведения переговоров и личных продаж. В таких случаях доход может составлять от 80 тысяч рублей», — добавил эксперт.

Ранее мы писали, что доходы курьеров на 27% выше, чем у людей без диплома. При этом их средний доход на 12% выше, чем у работников, окончивших вуз.