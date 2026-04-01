Полная блокировка Telegram возможна лишь при отключении от мирового интернета

Технологически сделать мессенджер полностью недоступным навсегда нельзя, но можно создать условия, чтобы им пользовались как можно меньше людей

01 апреля 2026, 13:55, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Полностью заблокировать Telegram, то есть сделать невозможным отправку и получение сообщений, можно лишь в стране, которая физически отключена от мирового интернета. Об этом заявил "Ведомостям" гендиректор ComNews Group Леонид Коник.

Гендиректор провайдера "Комфортел" Дмитрий Петров пояснил, что технологически заблокировать мессенджер так, чтобы он у всех навсегда перестал работать, нельзя. Однако можно создать предпосылки для того, чтобы как можно меньше людей им пользовались.

Напомним, 31 марта Telegram предупредил пользователей, что оплата подписки Telegram Premium может стать технически невозможна в России. Мессенджер рекомендовал приобрести подписку сразу на два года со скидкой.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти могут начать полную блокировку Telegram с 1 апреля. Роскомнадзор уже проводит замедление работы мессенджера. На вопрос о возможной блокировке в ведомстве ответили, что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям.