Полная блокировка Telegram возможна лишь при отключении от мирового интернета
Технологически сделать мессенджер полностью недоступным навсегда нельзя, но можно создать условия, чтобы им пользовались как можно меньше людей
01 апреля 2026, 13:55, ИА Амител
Полностью заблокировать Telegram, то есть сделать невозможным отправку и получение сообщений, можно лишь в стране, которая физически отключена от мирового интернета. Об этом заявил "Ведомостям" гендиректор ComNews Group Леонид Коник.
Гендиректор провайдера "Комфортел" Дмитрий Петров пояснил, что технологически заблокировать мессенджер так, чтобы он у всех навсегда перестал работать, нельзя. Однако можно создать предпосылки для того, чтобы как можно меньше людей им пользовались.
Напомним, 31 марта Telegram предупредил пользователей, что оплата подписки Telegram Premium может стать технически невозможна в России. Мессенджер рекомендовал приобрести подписку сразу на два года со скидкой.
Ранее СМИ сообщали, что российские власти могут начать полную блокировку Telegram с 1 апреля. Роскомнадзор уже проводит замедление работы мессенджера. На вопрос о возможной блокировке в ведомстве ответили, что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям.
14:01:41 01-04-2026
Да вы что?!😁😁😁😁
14:05:32 01-04-2026
Сюрприз)
14:20:29 01-04-2026
Ну что ж мы готовы пойти на такие жертвы ради безопасности
14:25:38 01-04-2026
Пойду почитаю Телеграмм, как трое тройников Темнейшего сьели одного и стали двойниками!
Смешные начальники - будто какой-то там Телеграм что-то меняет.
Людишек позлить, повыпендриваться друг перед другом. Лохи - народу то плевать.
14:26:36 01-04-2026
Да тут недавно какой-то черт из политических злорадствовал, что Телеграм они вырубят и ни пипиэн не поможет, ни обходы.
14:34:01 01-04-2026
Гость (14:26:36 01-04-2026) Да тут недавно какой-то черт из политических злорадствовал, ... дак выперли же его из партии за длинный язык
14:44:55 01-04-2026
что выбираем: полная изоляция от интернета, или ... а ничего уже не выбираем!