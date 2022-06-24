В Алтайском крае поздравили лучших выпускников школ

Лучших выпускников школ Алтайского края 24 июня поздравили в здании правительства региона, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Участниками встречи стали почти 100 победителей и призёров заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников, а также различных спортивных и творческих соревнований, медалистов из разных городов и районов региона», — говорится в сообщении.

Зампред алтайского правительства Игорь Степаненко от имени главы региона Виктора Томенко поприветствовал выпускников и поблагодарил преподавателей, наставников и родителей. Чиновник также пожелал ребятам, чтобы принимаемые ими решения были обдуманными, а выбираемые пути — правильными.

В этот день для выпускников исполняли песни, читали стихи, выступили хореографические коллективы.

В интерактивном формате бывшие школьники ответили на вопросы, какие территории представляют, какую профессию намерены выбрать и куда хотят поступать.