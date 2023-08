Проект с ностальгическим названием пройдет в рамках ежегодного фестиваля Bacause of The Beatles.

08 июля 2023, 09:30, ИА Амител

15 июля 2023 года на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдёт музыкальный проекта "Назад в СССР", который проходит в рамках ежегодного фестиваля Because of The Beatles. Уже девятый раз любители музыки легендарной ливерпульской четвёрки соберутся в алтайских горах, чтобы послушать советские хиты вместе с хитами легендарной группы The Beatles, которая без преувеличения повлияла на всю музыку второй половины 20 века.

Когда состоится фестиваль?

В субботу, 15 июля, на "Бирюзовой Катуни". Проект "Назад в СССР" реализуется при финансовой поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Кто выступит на фестивале?

На малой сцене у памятника Джону Леннону с 14 часов будет работать DJ, а в 15 выступит Александр Волокитин и группа "Туева Хуча" (г. Барнаул). Большая сцена начнет с 16 часов. Для гостей сыграют лучшие музыкальные коллективы Алтайского края из Новосибирска и Алма-Аты. Так, на фестивале выступят:

группа "Ракеты" (г. Новосибирск);

группа "Капитан Дик" (г. Новосибирск);

группа "Штрих Кот" (г. Новосибирск);

группа Владимира Кислова (г. Барнаул);

дуэт "Северный ветер" (г. Алма-Ата, Казахстан);

группа "Фогель & Ко" (г. Барнаул);

Александр Попов и гр. "Old school Band" (г. Барнаул).

Гости смогут послушать не только каверы на хиты The Beatles, но и русскоязычную музыку. Тут будет и русский рок, и репертуар советских ВИА, ведь не секрет, что многие советские и российские группы вдохновлялись зарубежными хитами.

Сколько стоит вход?

На фестиваль вход для всех желающих абсолютно бесплатный. Гости Because of The Beatles смогут не только послушать 9-часовой марафон любимой музыки (выступление групп закончится в 23.00), но и насладиться алтайской природой и попробовать вкусные блюда на свежем воздухе.