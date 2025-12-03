Названа самая дешевая красная рыба к новогоднему столу

Килограмм форели обходится в среднем в 969 рублей, что делает ее доступнее горбуши и лосося

03 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Аналитики компании "Атол" назвали самую доступную по цене красную рыбу для новогоднего стола. Согласно исследованию, проведенному по данным о продажах за январь – ноябрь 2025 года, выгоднее всего покупать форель, пишет РИА Новости.

Средние цены за килограмм:

форель – 969 рублей;

горбуша – 1429 рублей;

лосось – 2213 рублей.

Таким образом, форель оказалась почти на 500 рублей дешевле горбуши и более чем в два раза доступнее лосося. Среди других популярных видов рыбы самой бюджетной остается сельдь (593 руб/кг), далее следуют минтай (674 руб/кг) и скумбрия (897 руб/кг). Самыми дорогими в исследовании стали сибас (1600 руб/кг) и камбала (3012 руб/кг).

