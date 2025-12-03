НОВОСТИОбщество

Названа самая дешевая красная рыба к новогоднему столу

Килограмм форели обходится в среднем в 969 рублей, что делает ее доступнее горбуши и лосося

03 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Аналитики компании "Атол" назвали самую доступную по цене красную рыбу для новогоднего стола. Согласно исследованию, проведенному по данным о продажах за январь – ноябрь 2025 года, выгоднее всего покупать форель, пишет РИА Новости.

Средние цены за килограмм:

  • форель – 969 рублей;

  • горбуша – 1429 рублей;

  • лосось – 2213 рублей.

Таким образом, форель оказалась почти на 500 рублей дешевле горбуши и более чем в два раза доступнее лосося. Среди других популярных видов рыбы самой бюджетной остается сельдь (593 руб/кг), далее следуют минтай (674 руб/кг) и скумбрия (897 руб/кг). Самыми дорогими в исследовании стали сибас (1600 руб/кг) и камбала (3012 руб/кг).

Ранее аналитики назвали самый бюджетный салат на Новый год.

Россия цены Хорошие новости Новый год Продукты
Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

09:44:09 03-12-2025

Интересно где такая цена на форель

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Читатель

09:44:42 03-12-2025

Что-то какой-то бред написали.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

09:45:17 03-12-2025

Это где такая цена на горбушу и форель

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:08 03-12-2025

цены 5-6 летней давности.
тогда в лентушке, в ашанушке и у шустова, действительно, за несколько тысяч под нг брал рыбину и ее хватало и на стейки и на посол.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:09 03-12-2025

Лосось - это вид рыб.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:36:11 03-12-2025

Гость (09:55:09 03-12-2025) Лосось - это вид рыб.... Забыли добавить атлантическая)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:55 03-12-2025

400 рублей цена и Горбуши и Форели с/м. Кому горбуша по 1400-то нужна? В пивниках боковник из неё и то дешевле)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:42 03-12-2025

Которая болотом отдаёт можно найти за эти деньги

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:00 03-12-2025

Сельдь минтай и скумбрия даже филе дешевле стоит

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:02:06 03-12-2025

Странная статистика ))) Особенно улыбнуло цена на лосось

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:03:00 03-12-2025

берем у дочери акварель - и минтай превращается в форель!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:42 03-12-2025

В Ашане видел "красная рыбка" называется, выглядит очень красиво.
Сельдь с красными красителями, попробовать правда так и не решился.
Но учитывая тенденции, возможно скоро

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:31:58 03-12-2025

Гость (10:14:42 03-12-2025) В Ашане видел "красная рыбка" называется, выглядит очень кра... если у вас есть старый ненужный дедушка - попробуйте ему скормить. для теста.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Снусмумрик

10:19:57 03-12-2025

Камбала 3000? Карл! Это где так

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:23:59 03-12-2025

красный карась - самая дешевая красная рыба

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:39 03-12-2025

что можно приготовить из камбалы на праздничный стол?))
как ее подать ?
кету можно купить и самим посолить, придется повозиться, она по 500 рубасов
можно купить форель в монетке см, тоже по 500 она турецкая

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:58 03-12-2025

"форель – 969 рублей" клоуны

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:01 03-12-2025

В Монетке турецкая форель 700 р кг.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:50 03-12-2025

Гость (12:53:01 03-12-2025) В Монетке турецкая форель 700 р кг.... В Марии Ра по 399, в Светофоре тоже...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:48:13 04-12-2025

Самая дешёвая красная рыба- килька в томатном соусе

  -2 Нравится
Ответить
