Названа самая дешевая красная рыба к новогоднему столу
Килограмм форели обходится в среднем в 969 рублей, что делает ее доступнее горбуши и лосося
03 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
Аналитики компании "Атол" назвали самую доступную по цене красную рыбу для новогоднего стола. Согласно исследованию, проведенному по данным о продажах за январь – ноябрь 2025 года, выгоднее всего покупать форель, пишет РИА Новости.
Средние цены за килограмм:
-
форель – 969 рублей;
-
горбуша – 1429 рублей;
-
лосось – 2213 рублей.
Таким образом, форель оказалась почти на 500 рублей дешевле горбуши и более чем в два раза доступнее лосося. Среди других популярных видов рыбы самой бюджетной остается сельдь (593 руб/кг), далее следуют минтай (674 руб/кг) и скумбрия (897 руб/кг). Самыми дорогими в исследовании стали сибас (1600 руб/кг) и камбала (3012 руб/кг).
Ранее аналитики назвали самый бюджетный салат на Новый год.
09:44:09 03-12-2025
Интересно где такая цена на форель
09:44:42 03-12-2025
Что-то какой-то бред написали.
09:45:17 03-12-2025
Это где такая цена на горбушу и форель
09:51:08 03-12-2025
цены 5-6 летней давности.
тогда в лентушке, в ашанушке и у шустова, действительно, за несколько тысяч под нг брал рыбину и ее хватало и на стейки и на посол.
09:55:09 03-12-2025
Лосось - это вид рыб.
15:36:11 03-12-2025
Гость (09:55:09 03-12-2025) Лосось - это вид рыб.... Забыли добавить атлантическая)
09:57:55 03-12-2025
400 рублей цена и Горбуши и Форели с/м. Кому горбуша по 1400-то нужна? В пивниках боковник из неё и то дешевле)
09:59:42 03-12-2025
Которая болотом отдаёт можно найти за эти деньги
10:00:00 03-12-2025
Сельдь минтай и скумбрия даже филе дешевле стоит
10:02:06 03-12-2025
Странная статистика ))) Особенно улыбнуло цена на лосось
10:03:00 03-12-2025
берем у дочери акварель - и минтай превращается в форель!
10:14:42 03-12-2025
В Ашане видел "красная рыбка" называется, выглядит очень красиво.
Сельдь с красными красителями, попробовать правда так и не решился.
Но учитывая тенденции, возможно скоро
10:31:58 03-12-2025
Гость (10:14:42 03-12-2025) В Ашане видел "красная рыбка" называется, выглядит очень кра... если у вас есть старый ненужный дедушка - попробуйте ему скормить. для теста.
10:19:57 03-12-2025
Камбала 3000? Карл! Это где так
11:23:59 03-12-2025
красный карась - самая дешевая красная рыба
11:53:39 03-12-2025
что можно приготовить из камбалы на праздничный стол?))
как ее подать ?
кету можно купить и самим посолить, придется повозиться, она по 500 рубасов
можно купить форель в монетке см, тоже по 500 она турецкая
11:54:58 03-12-2025
"форель – 969 рублей" клоуны
12:53:01 03-12-2025
В Монетке турецкая форель 700 р кг.
22:41:50 03-12-2025
Гость (12:53:01 03-12-2025) В Монетке турецкая форель 700 р кг.... В Марии Ра по 399, в Светофоре тоже...
06:48:13 04-12-2025
Самая дешёвая красная рыба- килька в томатном соусе