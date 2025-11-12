НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали, от чего будут зависеть цены на кофе в 2026 году

На стоимость кофе в следующем году повлияют курс рубля и биржевые цены на сырье

12 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2026 году цены на кофе будут зависеть от двух ключевых факторов. Это биржевая стоимость сырья, формирующаяся на международных торговых биржах, а также курс рубля, сообщает RT со ссылкой на главу правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Леонов уточнил, что если в следующем году курс нацвалюты ослабнет, то это гарантированно скажется на всех стадиях процесса производства кофе, а также на ценах.

«На стоимость кофе влияют и затраты на логистику, оплату труда, энергозатраты и кредиты. Более того, только за последний год цена на кофе на бирже поднялась более чем на 60%», – указал эксперт.

А еще в следующем году цены на кофе могут вырасти из-за непрекращающегося падения запасов зерен. Это происходит после введения Соединенными Штатами 50%-х пошлин на товары из Бразилии, которая является крупнейшим в мире производителем и экспортером арабики.

Ранее стало известно, что стоимость чашки экспрессо в России за год выросла на 40%.

Avatar Picture
Гость

07:22:10 12-11-2025

только от жадности замещателей и сетей.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:04 12-11-2025

Вы сейчас стоимость кофе видели? Походу этот продукт мы будем употреблять только по большим праздникам.
И то, на основании полученного разрешения по ранее поданному через госуслуги заявлению, с приложенной справкой о зарплате.
А остальные могут пакетик чайный заваривать на всю семью и на весь день.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:58 12-11-2025

Гость (08:45:04 12-11-2025) Вы сейчас стоимость кофе видели? Походу этот продукт мы буде... А остальные смогут стаканчик кипятка себе сварить если воду не отключат....
Всё, что нажито непосильным трудом, всё пропало! Три магнитофона, три импортных кинокамеры, три самодельных портсигара, дублёнка... три дублёнки!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:12 12-11-2025

Гость (09:54:58 12-11-2025) А остальные смогут стаканчик кипятка себе сварить если воду ... В Китае принято, по большей части, пить горячую воду. Так что это не такая уж и фантазия. Зато полезнее холодной воды.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:40 12-11-2025

И куда Бразилия теперь кофе с такими пошлинами? Нам? На маркетах цена сейчас очень приятная, зерновой беру дешевле процентов на 20-50, чем год назад в магазине

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:20:57 12-11-2025

Гость (09:05:40 12-11-2025) И куда Бразилия теперь кофе с такими пошлинами? Нам? На марк... там много диких обезьян

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:49 12-11-2025

Musik (09:20:57 12-11-2025) там много диких обезьян ... Но за обезьян тут держат только нас.

  -3 Нравится
Ответить
