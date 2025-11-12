На стоимость кофе в следующем году повлияют курс рубля и биржевые цены на сырье

В 2026 году цены на кофе будут зависеть от двух ключевых факторов. Это биржевая стоимость сырья, формирующаяся на международных торговых биржах, а также курс рубля, сообщает RT со ссылкой на главу правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Леонов уточнил, что если в следующем году курс нацвалюты ослабнет, то это гарантированно скажется на всех стадиях процесса производства кофе, а также на ценах.

«На стоимость кофе влияют и затраты на логистику, оплату труда, энергозатраты и кредиты. Более того, только за последний год цена на кофе на бирже поднялась более чем на 60%», – указал эксперт.

А еще в следующем году цены на кофе могут вырасти из-за непрекращающегося падения запасов зерен. Это происходит после введения Соединенными Штатами 50%-х пошлин на товары из Бразилии, которая является крупнейшим в мире производителем и экспортером арабики.

Ранее стало известно, что стоимость чашки экспрессо в России за год выросла на 40%.