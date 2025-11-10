Стоимость чашечки эспрессо в России подскочила на 40% за год

Основной фактор подорожания – рост цен на сырье

10 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Стоимость кофе в России заметно выросла: цена стандартного эспрессо за год увеличилась на 40% и теперь в среднем составляет 147 рублей, сообщает Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".

Рост затронул и другие популярные напитки. Раф подорожал на 18,5% – до 288 рублей, латте – на 18%, до 272 рублей, американо – на 17,5%, до 175 рублей, а капучино – на 17,3%, до 245 рублей.

Основной фактор подорожания – рост цен на сырье. За год стоимость кофейных зерен увеличилась на 42%, а молока – на 25%. Эксперты отмечают, что тренд сохраняется, и в ближайшие месяцы россиян может ожидать дальнейший рост цен в кофейнях и ресторанах.

Напомним, стоимость килограмма растворимого кофе поднялась в России до рекордных 4 тысяч рублей.