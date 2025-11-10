Стоимость чашечки эспрессо в России подскочила на 40% за год
Основной фактор подорожания – рост цен на сырье
Стоимость кофе в России заметно выросла: цена стандартного эспрессо за год увеличилась на 40% и теперь в среднем составляет 147 рублей, сообщает Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".
Рост затронул и другие популярные напитки. Раф подорожал на 18,5% – до 288 рублей, латте – на 18%, до 272 рублей, американо – на 17,5%, до 175 рублей, а капучино – на 17,3%, до 245 рублей.
Основной фактор подорожания – рост цен на сырье. За год стоимость кофейных зерен увеличилась на 42%, а молока – на 25%. Эксперты отмечают, что тренд сохраняется, и в ближайшие месяцы россиян может ожидать дальнейший рост цен в кофейнях и ресторанах.
Напомним, стоимость килограмма растворимого кофе поднялась в России до рекордных 4 тысяч рублей.
От брендов кофе-только этикетка...
Чай так же-разные принцессы Нури-бурда...
Покупайте кофемашины и варите сами дома и будет Вам счастье. Капсульное кофе стоит 20-40 рублей чашка. Молотое кофе такая же цена в зависимости от бренда. Мы выписываем разные сорта Старбакс из США через СДЭК. В среднем чашка старбакс обходится в 30-50 рублей. Кофемашина где имеются 5 разных кртриджей для разных видов капсул и для засыпки молотого кофе стоит в районе 8 тысяч рублей. Окупилась за первый месяц эксплуатации.
Гость (20:51:39 10-11-2025) Покупайте кофемашины и варите сами дома и будет Вам счастье.... настоящий кофе капсульный, молотый и зерновой. зачем вы варите оно? варите настоящий кофе!
Гость (20:51:39 10-11-2025) Покупайте кофемашины и варите сами дома и будет Вам счастье.... После молотое кофе можно не читать экономиста