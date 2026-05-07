Неправильный выбор скорости может закончиться трагедией

07 мая 2026, 08:25, ИА Амител erid: 2W5zFGd8kw3

Автомобиль в Барнауле / Фото: amic.ru

Скорость — это не просто цифра на спидометре. От нее зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Ведь если слишком разогнаться и нарушить скоростной режим, может произойти серьезное ДТП, в результате которого погибнут или пострадают люди. Amic.ru рассказывает, как водителю выбрать правильную скорость и какие последствия могут ждать "лихачей".

Почему важно соблюдать скорость?

От скорости движения автомобиля зависит время, за которое он может остановиться.

В среднем время реакции водителя от момента осознания опасности до начала торможения составляет около секунды. При скорости 60 км/ч за секунду автомобиль проезжает почти 17 метров, а при скорости 90 км/ч – 25 метров.

С момента нажатия на педаль до полной остановки при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля составляет еще примерно 15–20 метров, а при увеличении скорости до 100 км/ч он возрастает до 50–60 метров и более. С учетом времени, прошедшего от обнаружения опасности до нажатия на тормоз, остановочный путь будет еще больше.

Дорога в Барнауле/ Фото: amic.ru

Чем выше скорость — тем больше сужается зона обзора водителя. Появляется так называемый "тоннельный эффект" — когда периферическое зрение перестает работать, а видимость ограничивается узким участком впереди. Водитель видит дорогу, словно через трубу, у него искажено восприятие реальной обстановки вокруг, он не способен заметить опасность и это значительно повышает риск ДТП.

Причем последствия столкновения даже на скорости 60 км/ч могут быть критическими, так как при ней энергия удара будет примерно эквивалентна падению с четвертого-пятого этажа. При разгоне до 90 км/ч – это уже падение с 11-12-го этажа.

Как выбрать оптимальную скорость?

Каждый водитель обязан соблюдать требования дорожных знаков, которые четко регулируют скоростной режим на трассе. В России действует несколько скоростных ограничений на дорогах общего пользования, и максимальная скорость на трассе отличается от ограничений в городе.

В населённых пунктах любому транспортному средству (ТС) разрешено двигаться со скоростью не более 60 км/ч. Исключение составляет буксировка, при которой скорость автомобиля не должна превышать 50 км/ч. В жилой зоне допустима скорость не более 20 км/ч.

Вне населенных пунктов легковым автомобилям, грузовикам массой до 3,5 тонны, мотоциклам и автобусам с ремнями безопасности разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч. Для грузовых автомобилей, других автобусов и машин с прицепом лимит снижен до 70 км/ч, а для перевозки людей в кузове грузовой машины или детей в автобусе – до 60 км/ч.

Максимально допустимую скорость водителю сообщает запрещающий знак 3.24 ("Ограничение максимальной скорости") — белый или желтый круг с красной окантовкой, в центре которого цифрой указана разрешенная скорость. Если под знаком размещена табличка с зоной действия, то требование знака имеет силу в ее пределах.

В противном случае ограничение действует до отменяющего ограничение бело-чёрного знака 3.25, до знака 3.31 (конец всех ограничений) или до ближайшего перекрёстка.

При этом требования знака 3.24 обязательны на любой дороге, в том числе в городе и на шоссе. А если на дороге стоят белый и жёлтый знаки с разными значениями, то водитель должен соблюдать требования жёлтого (временного) знака.

Кроме того, эксперты советуют водителям двигаться со скоростью потока, используя минимум торможений и разгонов.

Знак «Ограничение максимальной скорости»/ Фото: amic.ru

Как накажут за нарушение скоростного режима?

Все зависит от степени нарушения:

Если водитель превысил разрешенную скорость более чем на 20 км/час, но не более 40 км/час – штраф составит 750 рублей.

Более чем на 40 км/час, но не более 60 км/ час — штраф от 1500 до 2250 рублей (при повторном нарушении - штраф от 3000 до 3750 рублей).

Более чем на 60 км/час, но не более 80 км/час — штраф от 3000 до 3750 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев (При повторном нарушении — лишение права управления транспортным средством на один год. Но если повторное нарушение было зафиксировано камерой, возможен только штраф 7,5 тысячи рублей).

Более чем на 80 км/час — штраф 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок шесть месяцев (При повторном нарушении виновника могут лишить права управления автомобилем на один год. Если проступок был зафиксирован камерой, то грозит штраф на 7,5 тысячи рублей).

В отдельных случаях возможно задержание транспортного средства.

А могут ли наказать за медленную езду?

Да. Например, если водитель тихоходного транспортного средства не позволил себя обогнать следующим за ним автомобилям, ему грозит штраф на 1000–1500 рублей (п. 1.1 ст. 12.15 КоАП РФ). А если на трассе установлен знак 4.6 "Ограничение минимальной скорости", то тех, кто едет со скоростью меньше установленного значения, могут оштрафовать на 750 рублей (п. 1 ст. 12.16).

Однако главное последствие несоблюдения скоростного режима — не штраф, а возможное ДТП с пострадавшими или даже с погибшими.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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