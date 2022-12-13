Четыре барнаульских предпринимателя бились за участок на Павловском тракте, где можно построить склад и завод

Очередной аукцион по продаже земельного участка в Барнауле от госкомпании «Дом.рф» прошёл с ажиотажем. Территория находится на Павловском тракте и предназначена для строительства складов и производственных зданий. Это предложение заинтересовало четырёх претендентов. В ходе торгов цена земли выросла на 40%.

Ставки растут

Участок, который заинтересовал бизнесменов, находится в «коммерческом» квартале на Павловском тракте (за пересечением с ул. Просторной). Последний год там массово возводят коммерческие объекты: автосалон, магазины и административные здания. Ещё около десятка зданий были презентованы на градсоветах и их скоро начнут строить.

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Площадь проданного участка составляет 15,5 га. По документам он подходит для производственных предприятий, складов, оптовых и производственных баз. Территория свободна от строений, на ней находятся лишь заросли кустарников.

Участие в торгах принимали три компании — ООО «Агроинвест», ООО «Бизнес-строй» (по данным открытых источников, основная деятельность обеих компаний по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий), ООО «Сервисмаркет», специализирующееся на оптовой торговле, а также бизнесмен Максим Шелепов. Он, по информации из Сети, является руководителем ООО «Техностройинвест», которое производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.

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Начальная цена земли составляла 16,1 млн рублей, однако в ходе торгов она выросла на 40%: последнее предложение сделала компания «Бизнес-строй» в размере 22,7 млн рублей. Эта фирма и стала победителем аукциона.

Высокий спрос

Земли на Павловском тракте всё чаще пользуются спросом среди барнаульских предпринимателей. Если в прошлом году «Дом.рф» не смог продать ни одного участка, то в этом только за последние месяцы это уже третий успешный аукцион.

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В октябре бизнесмен Андрей Кутулуцкий приобрёл за 36,2 млн рублей участок на Павловском тракте площадью 5,46 га. Земля подходит для строительства коммерческих объектов: многофункционального комплекса, ТРЦ, объектов питания и т.д.

9 декабря состоялись торги по продаже земли площадью 9 га, которая предназначена для строительства объектов розничной торговли, развлекательных комплексов, ночных клубов и дискотек. Участок приобрела предпринимательница Алёна Кулабухова. Сумма сделки составила 44,9 млн рублей.