Барнаульский бизнесмен выкупил у «Дом.РФ» огромный участок у аэропорта под коммерческую недвижимость

Барнаульский предприниматель купил участок 5,4 га, расположенный недалеко от городского аэропорта. Территория принадлежала государству, а распоряжался ею федеральный институт жилищного строительства «Дом.РФ». На выкупленной площадке бизнесмен может построить ТЦ, ТРЦ, а также автосалоны и бизнес-центры.

Единственный претендент

7 октября на электронной площадке состоялись торги по продаже трёх земельных участков в Барнауле. Территории расположены вдоль Павловского тракта, в четырёх километрах от аэропорта. Все участки предназначены для строительства коммерческих объектов: многофункционального комплекса, ТРЦ, объектов питания и т.д.

Торги по продаже двух земель (площадью 11,68 га и 9,08 га) провалились, а третий лот площадью 5,46 га выкупил барнаульский предприниматель Андрей Кутулуцкий. Стоимость покупки составила 36,2 млн рублей — это начальная цена объекта. Бизнесмен стал единственным претендентом на лот, других желающих не было.

По информации открытых источников, бизнесмен Андрей Кутулуцкий руководит несколькими компаниями, специализирующимися на строительстве жилых и нежилых зданий. Ему также принадлежат бизнес-центры «Престиж» (ул. Сиреневая, 23, к. 1) и «Крылья» (ул. Взлётная, 29).

На выкупленной территории предприниматель может построить торговые центры и ТРЦ, объекты, связанные с деловым управлением, хранением автотранспорта, бытовым обслуживанием.

Территориально участок располагается рядом с кварталом, который застраивают коммерческими объектами: здесь уже возводят и только планируют строить ярмарочный комплекс, несколько магазинов, объекты придорожного сервиса, АЗС, торговые центры и другие объекты. Поэтому не исключено, что бизнесмен разобьёт выкупленную землю на более мелкие участки и выставит их на продажу.

Барнаульские перспективы

«Дом.РФ» ищет покупателей на земли в алтайской столице уже несколько лет. Однако пока большинство аукционов, которые проводит корпорация, проваливаются. Эксперты рынка считают, что лоты не подходят под требования рынка.

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Так, земли на Павловском тракте под строительство коммерческих объектов слишком большие: у местных предпринимателей не хватит ресурсов на их освоение. Решить проблему могло бы дробление территории на более мелкие площадки, по несколько соток. Но пока «Дом.РФ» на этот шаг не решается и уже готовит к продаже ещё более крупные земли.

За селом Власиха с 2020 года корпорация планирует продать 413 га под коттеджный поселок, а 916 га на окраине города (практически от Павловского тракте до пр. Космонавтов) под комплексное строительство (возведение многоэтажных домов и социальных объектов). Пока даты аукционов с этими лотами не определены.