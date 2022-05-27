Клиенты Сбера приобрели более 9,5 тысячи квартир в Сибири с использованием эскроу-счетов

Сбер продолжает успешно применять эскроу-счета в работе с покупателями жилья на первичном рынке — с начала года клиенты Сибирского банка открыли более 9,5 тысячи эскроу-счетов на сумму около 40 млрд рублей. Площадь всех квартир, строящихся на данных условиях, составляет более 2,7 млн кв. м.

Эскроу-счёт — специальный счёт, на который покупатель недвижимости вносит свои денежные средства, а банк перечисляет их застройщику после ввода объекта в эксплуатацию.

Застройщик для возведения дома оформляет проектное финансирование. С начала года Сибирский Сбербанк выдал застройщикам кредитов на сумму порядка 140 млрд рублей.

Открытие счёта эскроу в Сбере доступно в режиме онлайн. Благодаря этой технологии значительно сокращается время проведения сделки как для застройщика, так и для покупателя