Клиенты Сбера приобрели более 9,5 тысячи квартир в Сибири с использованием эскроу-счетов
Открытие счёта эскроу в Сбере доступно в режиме онлайн
Сбер продолжает успешно применять эскроу-счета в работе с покупателями жилья на первичном рынке — с начала года клиенты Сибирского банка открыли более 9,5 тысячи эскроу-счетов на сумму около 40 млрд рублей. Площадь всех квартир, строящихся на данных условиях, составляет более 2,7 млн кв. м.
Эскроу-счёт — специальный счёт, на который покупатель недвижимости вносит свои денежные средства, а банк перечисляет их застройщику после ввода объекта в эксплуатацию.
Застройщик для возведения дома оформляет проектное финансирование. С начала года Сибирский Сбербанк выдал застройщикам кредитов на сумму порядка 140 млрд рублей.
Открытие счёта эскроу в Сбере доступно в режиме онлайн. Благодаря этой технологии значительно сокращается время проведения сделки как для застройщика, так и для покупателя
«Одна из главных задач Сбера — обеспечить безопасность сделок и операций наших клиентов. Эскроу-счета — это финансовый инструмент, который при своей простоте позволяет исключить невыполнение обязанностей одной из сторон. Примечательно и то, что заключить сделку каждый клиент может не выходя из дома — функционал доступен в мобильном приложении. Развитие таких дистанционных сервисов позволит увеличить долю электронных операций с недвижимостью», — отметил Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк.