Новый драйвер. «Бесплатная» сельская ипотека вызовет бум на рынке загородного жилья Барнаула

Сельская ипотека под 0,1% спровоцирует резкое развитие рынка малоэтажного жилья в пригороде Барнаула. В этом уверены и риелторы, и девелоперы. «Бесплатная» программа позволит оформлять кредиты ещё большему числу жителей, а на рынок выйдут новые подрядчики, готовые возводить дома на продажу. Однако вместе с этим возможен и рост цен на объекты.

Стопор и драйвер

С января 2023 года в приграничных регионах страны (отдельные районы Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Северной Осетии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской, Челябинской областей) планируют выдавать сельскую ипотеку под 0,1%. Сейчас кредиты по программе доступны от 3%.

О будущих изменениях сельской ипотеки указано в поправках к плану реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года. Предполагается, что до 20 января 2023 года постановлением правительства внесут изменения в правила выдачи кредитов.

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Пока об условиях обновлённой программы ничего неизвестно. Если же она будет доступна жителям соседних с Барнаулом районов, это вызовет ещё больший скачок для развития рынка малоэтажного жилья пригорода, уверены эксперты.

«У нас уже высокий спрос на загородное жильё. Но „стопором“ является цена (стоимость домов высокая, — прим. ред.), а ипотека под 0,1% может стать драйвером. Сейчас купить частный дом можно и по программе ипотеки с господдержкой (ставка — 6-7%), но она распространяется на объекты, которые построил индивидуальный предприниматель или юрлицо. По сельской ипотеке можно приобрести частый дом у физлиц. В пригороде много вариантов уже готовых домов: в течение нескольких последних лет развивается направление строительства загородного жилья от девелоперов», — отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Общедоступный кредит

Рынок загородной недвижимости сегодня чувствует себя лучше рынка новостроек, где зафиксирован спад продаж, говорят риелторы. Жители Барнаула интересуются частными домами, оформляют ипотеки и приобретают недвижимость. Новые условия программы, считают эксперты, сделают жилищный кредит доступным практически для всех.

«Если такая программа появится, то это однозначно стимулирует спрос на загородное жильё. Потому что сегодня покупательная способность и уровень заработных плат у населения низкие. Люди не могут обеспечить необходимый ежемесячный платёж, поэтому зачастую им отказывают в выдаче ипотеки», — уверен руководитель компании «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов.

Доступные кредиты сформируют повышенный спрос на загородное жильё, а это приведёт к тому, что в пригороде станет ещё больше застройщиков, которые будут возводить дома на продажу.

«Будут развиваться мелкие строительные фирмы и подрядные компании, которые работают в пригороде. Основное развитие получит Первомайский район, который и так активно застраивается. Павловский район не развивается из-за приаэродромной зоны. Она очень сильно откинула людей назад. Если бы её не было, Новомихайловка бы расстроилась до Барнаула. Но из-за приаэродромной зоны пока непонятно, можно или нельзя строить. Хотя ипотеки льготные есть. Но строители не идут — боятся», — отмечает руководитель агентства недвижимости «Ключ Риэлт» Константин Никитеев.

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В то же время, уверены застройщики, при ажиотажном спросе вырастут и цены на дома. Сейчас, по словам предпринимателя Дмитрия, бригады которого строят и продают коттеджи, стоимость дома 120-150 квадратных метров под отделку начинается от 6,5 млн рублей. При сохранении и увеличении спроса она может вырасти минимум на 500 тыс. рублей.

«Сейчас готовых к продаже домов нет. Мы строим пять объектов, и все они проданы ещё на этапе фундамента. Есть покупатели и по сельской ипотеке, мы с ней работаем. Весной мы планировали повышение цен: растёт стоимость земли в посёлках. Если раньше участки мы покупали за 400-800 тыс. рублей в зависимости от месторасположения, то теперь минимум 1,5 млн. Ажиотаж, конечно, „подстегнёт“ некоторых девелоперов увеличить цены на дома. Это естественные законы рынка», — говорит предприниматель.

Впрочем, эксперты считают, что пока нет новых условий программы, оценить её влияние на рынок загородного жилья сложно.

«Давайте дождёмся каких-то конкретных документов, тогда будет понятно, как будет развиваться рынок», — резюмирует Михаил Кочетов.

Справка

Сельская ипотека заработала в 2020 году. Кредит по программе можно взять на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. В августе 2022 года программа, которая должна была завершиться в конце нынешнего года, стала бессрочной.