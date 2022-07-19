Под другим углом: как украсить интерьер ламинатом на стене

Ламинат может быть не только покрытием для пола, но и отличным вариантом для отделки стен. Например, в гостиной с помощью него можно создать зону под телевизор или камин, в спальне — изголовье над кроватью, а на кухне — фартук рабочей зоны. Это простое и при этом очень эффектное решение, чтобы разделить пространство или добавить оригинальности в интерьер.

Как монтировать ламинат на стену, amic.ru рассказали специалисты Формулы М2. Кстати, в магазинах сети на этот стройматериал сейчас действует скидка 15%. Акция продлится до 31 июля 2022 года и распространяется на весь ассортимент ламината (но не суммируется с другими акциями).

Монтаж ламината: клеевой способ

Стена должна быть гладкой. Если необходимо выровнять штукатурку, делайте это стартовой шпаклёвкой, и дайте ей хорошо просохнуть. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Клеить ламинат можно на жидкие гвозди, а так же на полимерный или полиуретановый клей. Чем выше скорость схватывания, тем проще работать. Наносить клей можно любым способом.

«Лучше, если ламинат будет тонким (7-8 мм), потому что он легче. Красиво и дорого будут смотреться длинные плашки (1800 — 2000 мм), с фаской и разнотонные. Лучше всего они выглядят в нише и с подсветкой», — рассказали в Формуле М2.

Начинать можно с любого угла, но лучше будет смотреться, если цельная панель будет идти сверху, а обрезки внизу. Техзазор по краям можно не оставлять.

Фото: freepik.com

Монтаж ламината: каркасный способ

Этот способ более трудоёмкий. Его, как правило, используют, если монтируют ламинат на старое покрытие, а также если стены неровные или их необходимо утеплить.

Крепить ламинат к каркасу можно на клей или потайными саморезами, пневмогвоздями, строительным степлером.

«Если вы кладёте ламинат горизонтально, то каркасную обрешетку делайте вертикально, и наоборот. Чтобы стена была прочная — делайте шаг между брусками 400-500 мм», — подсказали специалисты.

Ознакомиться с ассортиментом ламината в Формуле М2 можно на сайте.

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