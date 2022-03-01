Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 18,6%

Сбербанк отреагировал на санкции, а также повышение ключевой ставки и поднял проценты по ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

“С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жильё составит от 18,6%”, — рассказали в банке.

Отмечается, что ставки по льготным ипотекам останутся прежними, как и ставки по ранее выданным займам.

Снизить ставку по ипотеке клиенты Сбербанка могут при оформлении электронной сделки, а также при внесении первоначального взноса в размере 20%.

Ранее решение о поднятии ставок по ипотеке приняли представители ВТБ.