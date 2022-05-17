Школу на 500 мест построят в квартале на окраине Барнаула
Здание появится в центре квартала, рядом с новым детским садом
В квартале 2009а «Балтийская крепость» (расположен в границах улицы Балтийской, проспекта Энергетиков, Северного Власихинского проезда и улицы С. Ускова) запланировано строительство школы на 500 мест. Сейчас архитекторы вносят изменения в документацию на участок, где и предполагается возведение здания. Правда, когда начнётся строительство объекта, неизвестно.
Среди высоток
Новая школа появится на ул. Сергея Ускова, 36. Сейчас на месте будущей стройки располагается пустырь, окружённый многоэтажными домами. Зимой некоторые жильцы квартала паркуют на участке автомобили. Рядом с будущей школой уже построен детский сад, его сдали в эксплуатацию в 2021 году.
Участок под строительство школы / Фото: МКУ «Архитектура города Барнаула»
Изначально, согласно проекту планировки квартала 2009а, площадь территории под школу была 2,2 га. Однако впоследствии при её обследовании специалисты установили, что по площадке проходят инженерные сети. Из-за этого размеры участка необходимо сократить на 32%, до 1,8 га. Сейчас проект планировки территории с изменённой площадью вынесен на общественные обсуждения в мэрии.
Проблемные стройки
О том, что в квартале 2009а планируют возводить школу, стало известно в мае 2021 года. Тогда мэрия объявила о поиске компании, которая займётся разработкой проекта. Победителем торгов признан институт «Алтайгражданпроект». Несмотря на то, что с момента торгов прошёл год, мэрия не торопится искать компанию, которая и займётся строительством школы.
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Проблема в том, что из-за роста цен на строительные материалы, санкций и дефицита некоторых комплектующих, стоимость работ растёт практически ежемесячно. А вот сметы на объекты (даже те, которые ещё только планируются к строительству) из-за несовершенной системы подсчёта этого не предусматривают.
Поэтому стоимость возведения школ, детсадов и больниц по документам значительно ниже реальной, и строительные компании Алтайского края отказываются выходить на заведомо убыточные объекты.
В результате в 2022 году в крае срываются запланированные аукционы по возведению соцобъектов, а число подрядчиков сокращается. Об этом в конце апреля сообщил исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов на круглом столе, посвящённом проблемам индустрии.