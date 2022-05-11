Стало известно, кто застроит участок за медуниверситетом, где стоял столетний дом

Владелец компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков выкупил и снёс столетнее здание за медуниверситетом. Об этом сообщает «Толк».

Комяков выкупил все доли в доме и снёс его. Теперь застройщику осталось разобрать строительный мусор.

Рядом с участком, на котором стоял столетний дом, также освободилась территория. На площади 3,3 тысячи квадратных метров были аварийные дома, которые расселила и снесла городская администрация. Теперь эту площадку застройщик может взять в аренду.

Сам Комяков рассказал журналистам, что конкретных планов на полученную землю у него нет, но он будет принимать участие в аукционе на освободившуюся территорию.

«Смогу аукцион выиграть — значит, буду на участке работать, не смогу — значит, поставлю там магазинчик, да и всё», — сказал застройщик.

Он также не исключает возможности продажи участка другому бизнесмену.

Ранее сообщалось, что 13-летний долгострой на ул. Власихинской получил вторую жизнь: собственник планирует завершить объект и открыть там мастерскую. Сейчас на участке находится лишь металлический каркас здания, однако уже скоро здесь возведут двухэтажный автосервис.