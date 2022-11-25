На месте частных домов и пустырей. Проекты трех магазинов презентовали на градсовете в Барнауле

Строительство трёх магазинов запланировано в Барнауле: их проекты презентовали на градостроительном совете 24 ноября. Одобрение получил лишь один объект, запроектированный на месте частного дома на ул. Юрина. Остальные магазины, построить которые заказчики решили на заброшенных участках в селе Власиха и поселке Солнечная поляна, отправили на доработку.

Магазин на Юрина, 118д

Магазин на Юрина, 118д / Фото: «Мастерская Золотова»

Трехэтажное здание магазина с административными помещениями планируют построить на пересечении ул. Юрина и ул. Новороссийской. Еще недавно на этом участке находился частный дом. Проект заказала компания «Современные энергосберегающие технологии», а выполняла работу «Мастерская Золотова».

По словам руководителя проектной организации Владимира Золотова, в окружении будущего здания находится малоэтажная застройка (хотя в перспективе, заметил архитектор, запланирована многоэтажная), из-за санитарных зон которой магазин имеет неправильную форму.

Площадь участка составляет 14,4 сотки, на нем предусмотрена площадка на 12 машино-мест, еще 19 машино-мест расположены за пределами участка. Запланировано и благоустройство — газоны, кустарники, скамейки.

«Общая площадь здания — 1445 квадратных метров. На первом этаже расположена площадка для загрузки, торговый зал, две вестибюльные группы, магазин. На втором — административные помещения. Есть еще третий — антресольный — этаж. Фасады первого этажа предлагают отделать кирпичом. Все здание в основном — это алюминиевые витражи и навесные фасады», — отметил Владимир Золотов.

Этот проект комиссия согласовала. Автору рекомендовали лишь проверить, доступны ли помещения третьего этажа для пожарной техники и продумать возможность строительства объекта правильной формы.

Магазин на ул. Мамонтова, 108

Магазин на ул. Мамонтова, 108 / «АрхСтройСибПроект»

Торговое здание в селе Власиха рассматривали на градосовете повторно. Впервые его презентовали в конце августа 2022 года. Общая площадь магазина, согласно проекту, составляет 1310 квадратных метров. Каркас здания — металлический, облицованным сэндвич-панелями. Фасады — в сдержанных серых оттенках с зелёным акцентным цветом.

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Недвижимость Магазин на месте частного сектора построят в барнаульском селе Власиха

При первичном рассмотрении комиссия обратила внимание, что у здания запроектированы шесть входов, над которыми нет навесов, а в некоторых кабинетах не предусмотрены санузлы. Были вопросы и к внешнему облику магазина. Архитектор мастерской «АрхСтройСибПроект», которая разработала проект, на градсовете 24 ноября заявил, что все замечания устранены.

«Фасад был скучный, мы его доработали, добавили вертикальные разделители, сделали доминанту у главного входа. Мы добавили тамбуры, нарезали помещения для арендаторов, указали все входы», — отметил он.

Однако члены градсовета вновь остались недовольны. По их мнению, над входами не козырек, а теневой навес, который не защитит от дождя. Также эксперты отметили, что на территории здания предусмотрена маленькая площадка для погрузки-разгрузки товара. Она не позволит развернуться спецтехнике. Из-за новых замечаний проект вновь отправили на доработку.

Магазин на ул. Хлеборобная, 57 / ул. Жасминная, 19

Магазин на ул. Хлеборобная, 57 / ул. Жасминная, 19 / Фото: ООО «Цоколь»

Заказчиком проекта на этом участке выступает компания «Мария-Ра». Площадь будущего здания — 367 квадратных метров. Объект одноэтажный, внутри расположены торговый зал, площади для арендаторов, бытовые и вспомогательные помещения.

Главный вход для посетителей магазина предусмотрен с угла здания. Во дворе предусмотрена погрузочно-разгрузочная зона.

«По основным направлениям движения пешеходов запроектирован тротуар с покрытием из тротуарной плитки. Вдоль тротуара, расположенного параллельно западному боковому фасаду, предусмотрена зона отдыха, оборудованная малыми архитектурными формами; скамьями, вазонами и др. Предусмотрено уличное освещение фасадов магазина светодиодными светильниками», — сказано в проекте.

Эксперты обратили внимание на то, что 10 машино-мест для посетителей размещены за пределами участка, а въезд на территорию магазина неудобный.

«Делать совмещенный въезд и выезд в перекресток, на мой взгляд, безграмотно», — сказал бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Также члены комиссии отметили, что здание граничит с существующим кирпичным гаражом, от которого должно быть противопожарное расстояние. Автор проекта указал на то, что стену магазина, примыкающую к гаражу, сделают высокой степенью огнестойкости. В этом случае нормативное расстояние не нужно. Однако пока в проекте никакой огнеупорной стены нет, поэтому комиссия отправила проект на доработку и рекомендовала устранить и другие замечания по проекту.