Негативное влияние. Алтайские эксперты высказались об изменении условий семейной ипотеки

Специалисты уверены, что на стадии проработки законопроекта еще возможно внести более гибкие механизмы

17 июля 2025, 08:00, ИА Амител

В квартире / Фото: amic.ru

Правила получения семейной ипотеки в России могут измениться. Скоро в Госдуме рассмотрят новый законопроект: брать льготную ипотеку можно будет только в своем регионе. Если закон примут, он заработает уже в начале следующего года. Эксперты в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали, чем это грозит Алтайскому краю.

Напомним, что с инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что такие правила нужны для того, чтобы прекратить использование программ в инвестиционных целях. Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина подчеркнула, что это не так.

Это негативно отразится на первичном рынке, поскольку есть не только инвесторы. Я думал, что законопроект принят в рамках охладить поток инвесторов. Но это повлияет очень сильно на семьи, которые переезжают в другие регионы. Например, из Норильска люди готовы купить квартиру в Алтайском крае, чтобы впоследствии переехать сюда в более благоприятные условия жить. А получается, что им это будет недоступно. Поэтому очень жаль, что рассматривают в такой призме изменения в семейную ипотеку", – заявила Ракина.

Законодатели, которые поддержали законопроект, не согласны с этим и отмечают, что географическая свобода семейной ипотеки не на пользу регионам. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что это стимулирует переток граждан между регионами – из тех, где уровень жизни хуже, в те, где он лучше.

"Фактически мы стимулируем обезлюдивание, в определенном смысле, тех регионов, где требуется рабочая сила. Задача этой программы заключается в решении социальных проблем, стимулировании рождаемости и развитии субъектов Федерации, строительной индустрии и вообще экономики. Нам важно, чтобы выделяемые средства распределялись достаточно пропорционально, обеспечивая решение этих задач. Понятно, что документ будет очень тщательно обсуждаться, он достаточно резонансный", – подчеркнул эксперт.

По мнению председателя комитета по строительству АКЗС Ксении Белоусовой, привязка семейной ипотеки к региону заемщика вызовет сокращение спроса на эту программу и снижение активности рынка новостроек. По предварительным оценкам, падение может достичь 15–30%, причем наиболее заметным оно будет в крупных городах.

"Это произойдет за счет снижения инвестиционного спроса в мегаполисах и за счет регионов с низким объемом собственного строительства, что снижает возможность использования семейной ипотеки как инструмента. Тут нужно отметить, что основная цель предполагаемых изменений не непосредственная поддержка первичного рынка недвижимости, а именно ее адресность и справедливое распределение бюджета, направление его именно в регионы", – сказала она.

Эксперты уверены, что на стадии проработки законопроекта еще возможно внести более гибкие механизмы – например, прописать популярные города и регионы, в которых будет невозможно воспользоваться программой. Уже известно, что Минфин России поддержал инициативу Валентины Матвиенко.