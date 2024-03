"Непарадная" Россия. Лучшие работы фотографа-документалиста Дмитрия Маркова

Марков ушел из жизни на 42-м году жизни

27 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Россия в объективе смартфона Дмитрия Маркова / Фото: @idcim

16 февраля скончался знаменитый фотограф Дмитрий Марков. О его смерти сообщили СМИ друзья документалиста. Что послужило причиной – не уточняется.

Дмитрий Марков получил широкую известность благодаря своим снимкам российской глубинки на камеру обычного смартфона. Марков жил в Псковской области, куда переехал из Подмосковья в 2005 году, сотрудничал со многими медиа. В 2016 году стал первым российским участником рекламной кампании iPhone 7 Apple’s Taken on the iPhone. Кроме фотографии, Дмитрий также занимался волонтерством и помогал в домах-интернатах.

В 2021 году у него вышла книга "Россия в квадрате", куда вошли 165 лучших снимков за последние годы работы.

"Пишут, что в моем творчестве немало – ненавижу это слово – негативных сюжетов. Документальное искусство – не советское фотоателье, призванное радовать клиентов. Оно существует вне этих критериев, поскольку возникло задолго до первых адептов позитивного мышления и отвечает совершенно другому критерию – честности. Задача фотографа – поймать и зафиксировать смысл момента, не занимаясь украшательством и спекуляциями. Поэтому самые строгие критики – это герои на снимках. А книга – самое ответственное творческое предприятие.



Я убежден, что в конечном итоге эти картинки мои настолько, насколько каждого из тех, кто увидел в них что-то личное. И даже если в какой-то момент покажется, что в мире не происходит ничего хорошего, эти фотографии напомнят, что было иначе. И подарят надежду, что так будет снова", – говорил Дмитрий Марков.