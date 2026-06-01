Непотушенная сигарета привела к гибели мужчины при пожаре в Алтайском крае
Огонь успел повредить стены помещения, мебель и личные вещи
01 июня 2026, 17:26, ИА Амител
Дым, сигареты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
В поселке Бурановка Павловского района утром 31 мая произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погиб мужчина, сообщили в МЧС Алтайского края.
По данным ведомства, первой к месту возгорания прибыла сельская добровольная пожарная команда. Площадь пожара составила всего два квадратных метра.
К ликвидации огня привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.
Во время тушения пожарные обнаружили в доме погибшего мужчину. Огонь успел повредить стены помещения, мебель и личные вещи.
По предварительным данным, наиболее вероятной причиной трагедии стала неосторожность при курении.
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