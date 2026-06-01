Непотушенная сигарета привела к гибели мужчины при пожаре в Алтайском крае

Огонь успел повредить стены помещения, мебель и личные вещи

01 июня 2026, 17:26, ИА Амител

Дым, сигареты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В поселке Бурановка Павловского района утром 31 мая произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погиб мужчина, сообщили в МЧС Алтайского края.

По данным ведомства, первой к месту возгорания прибыла сельская добровольная пожарная команда. Площадь пожара составила всего два квадратных метра.

К ликвидации огня привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.

Во время тушения пожарные обнаружили в доме погибшего мужчину. Огонь успел повредить стены помещения, мебель и личные вещи.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной трагедии стала неосторожность при курении.