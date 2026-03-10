Неправильная эксплуатация печи стала причиной госпитализации жителя барнаульской Власихи
10 марта 2026, 11:45, ИА Амител
В Барнауле ночью 10 марта произошел пожар в частном жилом доме в селе Власиха. В результате возгорания пострадал мужчина.
Как сообщили в МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о происшествии поступило около полуночи. К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь охватил частный дом.
«Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 12 сотрудников ведомства и три единицы техники», — отметили в МЧС.
Во время работы на месте происшествия бойцы звена газодымозащитной службы спасли мужчину. Его передали медикам для дальнейшей госпитализации.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Точные обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
