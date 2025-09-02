Несправедливое деление и российские препараты. Как обеспечивают лекарствами льготников

Льготное лекарственное обеспечение жителей края обсудили в Общественной палате Алтайского края

02 сентября 2025, 15:25, ИА Амител

Заседание комиссии ОП АК по вопросам охраны здоровья граждан и развития здравоохранения / Фото: пресс-служба ОП АК

Как в Алтайском крае обеспечивают лекарствами льготников, обсуждали 28 августа в Общественной палате Алтайского края.

«Вопрос касается сотен тысяч жителей нашего региона. С 2018 года рост затрат краевого бюджета по этому направлению увеличился более чем в пять раз, достигнув к 2025 году 2,733 млрд рублей. Финансирование увеличивается серьезными темпами», – подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Сколько денег на одного льготника и хватает ли их на лекарства?

Сегодня норматив набора социальных услуг на лекарственные препараты для федеральных льготников составляет 1331 рубль в месяц. Это примерно 16 000 рублей в год. А реальные затраты на одного человека по итогам года – почти 48 000 рублей. Основная нагрузка по обеспечению граждан льготной категории ложится на региональный бюджет, сообщил начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального Минздрава Тарас Хамрилов.

«Прогноз на 2025 год – более двух с половиной миллионов выписанных рецептов в электронном виде, что свидетельствует об увеличении кратности посещений пациентами медицинских организаций и о повышении качества диспансерного наблюдения. Сегодня в день обращения обеспечивается более 94% рецептов», – указал Хамрилов.По мнению участников заседания, работа в этой части выстроена четко и качественно. Об этом же говорит и снижение количества жалоб от населения.

«За семь месяцев этого года поступило 213 обращений, что ниже аналогичного периода прошлого года. Это примерно 31% от всех обращений в Росздравнадзор. В предыдущие годы их было больше, этот показатель держался на уровне примерно 50%. Причины обращения: длительное отсутствие препарата в аптеке, отказ в выписке рецепта, отсутствие препарата в списке ЖНВЛП. В крае принимаются все меры по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан. Есть необходимость донастройки системы взаимодействия всех участников процесса», – отметил Виктор Зайцев, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю.

О несправедливом делении и двойном финансировании

Также участники заседания отметили, что все больше жителей края выбирают льготы, а не их монетизацию.

В этой связи министр здравоохранения Дмитрий Попов указал, что деление на федеральных и региональных льготников не всегда справедливо.

«Для врачей нет федеральных и региональных льготников – есть люди, которые требуют лечения. Искусственное деление в большей степени обусловлено финансированием, что немного несправедливо. Разные регионы сохраняют разный набор социальных услуг, а значит, разное обеспечение людей лекарственными препаратами. Мы понимаем, что федеральные льготники – люди с инвалидностью, с рекомендациями по лечению. А сегодня они обналичивают эти средства. И возникает вопрос: когда человеку требуется серьезное лечение заболевания, где он будет эти лекарства брать? Деньги должны расходоваться по целевому принципу. Предлагаю выйти с инициативой целевого использования этих средств», – указал министр.

Выбирать отечественные препараты

Еще одна острая тема – уход с российского рынка иностранных фармкомпаний, препаратов. Общественники призвали обратить внимание на отечественные лекарственные средства и не принижать эти разработки.

«Эта история не носит экспертного характера, а носит лоббистский характер. Ее нужно прекращать. В медийном пространстве, в том числе, не должно быть места такой дискредитации отечественных препаратов. Нужно в общественном пространстве прекратить такие выпады», – сказал Дмитрий Попов.