"Ничего делать не будут". Барнаульцы пожаловались на холод в квартирах Ленинского района

19 января 2026, 09:15, ИА Амител

Температура в квартире / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители дома на улице Островского, 6, в Ленинском районе Барнаула пожаловались на холод в квартирах и бездействие управляющей организации "ДЭЗ-2". По словам горожан, с начала отопительного сезона температура в помещениях не поднимается выше 19 градусов, а сейчас опустилась до 16, что уже не соответствует установленным нормативам.

Как рассказала читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", на массовые обращения жильцы получают формальные ответы о том, что температура от 18 градусов считается нормой. При этом, по словам заявителей, в последние дни им прямо сообщили, что в сильные морозы и в выходные дни никаких мер предприниматься не будет.

«В такие морозы, тем более в выходные дни, никто вам ничего делать не будет», – процитировала женщина управляющую компанию.

Жильцы отмечают, что ситуация не меняется на протяжении всего отопительного сезона, а обращения в управляющую компанию не дают результата. Люди заявляют, что не понимают, куда им обращаться дальше и как добиться соблюдения температурных норм в своих квартирах.

