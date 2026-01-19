"Ничего делать не будут". Барнаульцы пожаловались на холод в квартирах Ленинского района
Люди заявляют, что не понимают, куда им обращаться и как добиться соблюдения температурных норм в своих квартирах
19 января 2026, 09:15, ИА Амител
Жители дома на улице Островского, 6, в Ленинском районе Барнаула пожаловались на холод в квартирах и бездействие управляющей организации "ДЭЗ-2". По словам горожан, с начала отопительного сезона температура в помещениях не поднимается выше 19 градусов, а сейчас опустилась до 16, что уже не соответствует установленным нормативам.
Как рассказала читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", на массовые обращения жильцы получают формальные ответы о том, что температура от 18 градусов считается нормой. При этом, по словам заявителей, в последние дни им прямо сообщили, что в сильные морозы и в выходные дни никаких мер предприниматься не будет.
«В такие морозы, тем более в выходные дни, никто вам ничего делать не будет», – процитировала женщина управляющую компанию.
Жильцы отмечают, что ситуация не меняется на протяжении всего отопительного сезона, а обращения в управляющую компанию не дают результата. Люди заявляют, что не понимают, куда им обращаться дальше и как добиться соблюдения температурных норм в своих квартирах.
Ранее сообщалось, что энергетические объекты Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают функционировать в режиме максимальных нагрузок – это вызвано установившимися сильными морозами.
09:36:30 19-01-2026
Сейчас пока разберутся кто виноват и что делать . Ночью плюсовые температуры начнутся и всё это станет необоснованными претензиями.
Помните историю из Новосиба , где женщина писала во все инстанции о незаконной свалке снега. Когда в конце мая комиссия выехала на место они написали заключение, что ни какого снега в указанном месте не обнаружено
13:19:14 19-01-2026
Таже самая ситуация по ул. Гущина, д.163. В ДЭЗ-2, звонили, писали. Результата ноль. А у многих маленькие дети. Приходится пользоваться дополнительно электроприборами. Зато в квитанциях за январь 2026г. потом выставят сумму намного больше чем за декабрь 2025г. и сошлются на сильные морозы) + ещё за электроэнергию придется за январь 2026г. платить вдвойне. Считаю это - без человечным отношением к людям.
15:05:18 19-01-2026
У нас +28 в квартире, пекло, пипец, задолбались уже от жары, батареи перекрываем
16:21:18 19-01-2026
в Железнодорожном в начале ул. Исакова у людей t +19, например.
17:38:00 19-01-2026
Главное, всегда быть в плюсе.
19:45:01 19-01-2026
Управляйку меняйте,дезы это адище
16:39:02 20-01-2026
в центре тоже самое, УК Редут (бывшая УК Смарт, бывшая ПЖЭТ-2 Октяб.района - люди те же работают) так же холод собачий в квартирах, УК и СГК работают в паре, в целом ждут потепления на улице, а люди мерзнут, который год.