Осенний подъем. Почему подорожала аренда в Барнауле и сколько стоят квартиры

Стоимость некоторых вариантов "взлетела" до 50 тыс. рублей

18 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Квартира / Фото сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

Начало нового учебного года традиционно спровоцировало всплеск спроса на рынке аренды в Барнауле. Студии и однокомнатные квартиры пользовались наибольшим спросом у потенциальных арендаторов. По информации федерального портала "Мир квартир", стоимость малогабаритного жилья в августе выросла на 12,5% и теперь составляет в среднем 28,1 тыс. рублей. Хотя еще в начале лета можно было найти варианты за 15–17 тыс. рублей. Подробнее об изменении цены – в материале amic.ru.

Недоступная покупка

Барнаул в августе вошел в число городов, где взлетели ставки на аренду квартир. Кроме небольших вариантов рост показали "двушки" (+4,9%), сдающиеся сейчас в среднем за 34,3 тыс. рублей, а также "трешки" (+9%), за аренду которых придется выложить 45,5 тыс. рублей. Подорожание объяснимо: в конце лета жилье массово подыскивают будущие и бывшие студенты (первые готовятся к учебе, вторые – выходят на работу).

Некоторые арендодатели намеренно придерживали квартиры до конца лета и вывели их на рынок в конце июля – в августе по высоким ставкам.

«Нередко собственники жилья чрезмерно завышают цены, полагаясь на ажиотажный спрос. Так, например, "однушки" 35 "квадратов" в панельном доме в центре городе предлагают за 40–50 тыс. рублей. Эта стоимость необоснованна и не соответствует платежеспособности большинства квартиросъемщиков», – говорит риелтор Евгения Панова.

Повышенный спрос на аренду также объясним недоступной ипотекой: не каждая семья может приобрести квартиру, поэтому вынуждены снимать жилье.

«Все больше людей стали пользоваться арендой, а не ипотекой: аренда пока еще "подъемна", а ипотека – заградительная из-за высоких ставок. И если отдавать 20–30 тыс. рублей в месяц семья может, то 80–100 тыс. за жилищный кредит – нет», – отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.

Ремонт превалирует

За последнее время на рынок вышло много новых вариантов, отмечают риелторы. Это и инвестиционные объекты, когда барнаульцы покупали недвижимость, но решили не продавать (не устроила цена), сделали ремонт и перевели в съем.

«Мы наблюдаем, что каждый третий новый арендодатель – это собственник, который ранее принципиально не сдавал жилье. Кроме того, некоторые владельцы квартир не спешат продавать их из-за нестабильности цен, предпочитая сдавать», – ранее сообщила amic.ru директор агентства недвижимости "Ключевые люди" Ирина Апухтина.

Эксперты отмечают, что по-прежнему максимальным спросом на рынке аренды Барнаула пользуются квартиры в центре, рядом с учебными заведениями, административными объектами. Однако также популярно жилье в Индустриальном районе. Оно привлекает арендаторов новизной и качественным ремонтом.

«Квартиры в новых кварталах очень востребованы, несмотря на удаленность от центра. Они популярны и у студентов, и у семей, и у горожан, которые работают на крупных производствах и предприятиях. В таких квартирах зачастую сделан качественный, красивый и современный ремонт, есть все необходимое для проживания, в том числе водонагреватель, кондиционер. То есть то, что представлено далеко не во всех вариантах старого фонда», – отмечает Евгения Панова.