Осенний подъем. Почему подорожала аренда в Барнауле и сколько стоят квартиры
Стоимость некоторых вариантов "взлетела" до 50 тыс. рублей
18 сентября 2025, 08:15, ИА Амител
Начало нового учебного года традиционно спровоцировало всплеск спроса на рынке аренды в Барнауле. Студии и однокомнатные квартиры пользовались наибольшим спросом у потенциальных арендаторов. По информации федерального портала "Мир квартир", стоимость малогабаритного жилья в августе выросла на 12,5% и теперь составляет в среднем 28,1 тыс. рублей. Хотя еще в начале лета можно было найти варианты за 15–17 тыс. рублей. Подробнее об изменении цены – в материале amic.ru.
Недоступная покупка
Барнаул в августе вошел в число городов, где взлетели ставки на аренду квартир. Кроме небольших вариантов рост показали "двушки" (+4,9%), сдающиеся сейчас в среднем за 34,3 тыс. рублей, а также "трешки" (+9%), за аренду которых придется выложить 45,5 тыс. рублей. Подорожание объяснимо: в конце лета жилье массово подыскивают будущие и бывшие студенты (первые готовятся к учебе, вторые – выходят на работу).
Некоторые арендодатели намеренно придерживали квартиры до конца лета и вывели их на рынок в конце июля – в августе по высоким ставкам.
«Нередко собственники жилья чрезмерно завышают цены, полагаясь на ажиотажный спрос. Так, например, "однушки" 35 "квадратов" в панельном доме в центре городе предлагают за 40–50 тыс. рублей. Эта стоимость необоснованна и не соответствует платежеспособности большинства квартиросъемщиков», – говорит риелтор Евгения Панова.
Повышенный спрос на аренду также объясним недоступной ипотекой: не каждая семья может приобрести квартиру, поэтому вынуждены снимать жилье.
«Все больше людей стали пользоваться арендой, а не ипотекой: аренда пока еще "подъемна", а ипотека – заградительная из-за высоких ставок. И если отдавать 20–30 тыс. рублей в месяц семья может, то 80–100 тыс. за жилищный кредит – нет», – отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.
Ремонт превалирует
За последнее время на рынок вышло много новых вариантов, отмечают риелторы. Это и инвестиционные объекты, когда барнаульцы покупали недвижимость, но решили не продавать (не устроила цена), сделали ремонт и перевели в съем.
«Мы наблюдаем, что каждый третий новый арендодатель – это собственник, который ранее принципиально не сдавал жилье. Кроме того, некоторые владельцы квартир не спешат продавать их из-за нестабильности цен, предпочитая сдавать», – ранее сообщила amic.ru директор агентства недвижимости "Ключевые люди" Ирина Апухтина.
Эксперты отмечают, что по-прежнему максимальным спросом на рынке аренды Барнаула пользуются квартиры в центре, рядом с учебными заведениями, административными объектами. Однако также популярно жилье в Индустриальном районе. Оно привлекает арендаторов новизной и качественным ремонтом.
«Квартиры в новых кварталах очень востребованы, несмотря на удаленность от центра. Они популярны и у студентов, и у семей, и у горожан, которые работают на крупных производствах и предприятиях. В таких квартирах зачастую сделан качественный, красивый и современный ремонт, есть все необходимое для проживания, в том числе водонагреватель, кондиционер. То есть то, что представлено далеко не во всех вариантах старого фонда», – отмечает Евгения Панова.
08:24:56 18-09-2025
Всё так. С "бабушкиным ремонтом" в центре 1-к сдаётся в первые 20 минут за 25-30 тыр. По 20 звонков в час.
21:21:48 19-09-2025
Гость (08:24:56 18-09-2025) Всё так. С "бабушкиным ремонтом" в центре 1-к сдаётся в перв... Хорошие варианты пользуются спросом и сдаются сразу. Хотите сдать жилье быстро - снижайте цену.
08:27:46 18-09-2025
Иногда лучше продать квартиру даже дешевле чем сдать ее чтобы вашу квартиру в прямом смысле "убили " квартиросьемщики.
13:14:38 21-09-2025
гость (08:27:46 18-09-2025) Иногда лучше продать квартиру даже дешевле чем сдать ее чтоб... Так не сдавайте!
09:19:02 18-09-2025
Двушка 50 квадратов на Сулиме за 30тыр это нормально или дорого?
09:26:20 18-09-2025
Гость (09:19:02 18-09-2025) Двушка 50 квадратов на Сулиме за 30тыр это нормально или дор... нормально, коммуналка отбельно? мебель /ремонт?
09:29:09 18-09-2025
Гость (09:19:02 18-09-2025) Двушка 50 квадратов на Сулиме за 30тыр это нормально или дор... Нормально
21:20:15 19-09-2025
Гость (09:19:02 18-09-2025) Двушка 50 квадратов на Сулиме за 30тыр это нормально или дор... Может и нормально, но мы снимаем двушку примерно в том же районе за 20 тыс, плюс счетчики.
08:25:35 20-09-2025
Гость (09:19:02 18-09-2025) Двушка 50 квадратов на Сулиме за 30тыр это нормально или дор... Если вы платите за аренду 30 тысяч, то сколько тысяч ежемесячно вы сможете откладывать на первоначальный взнос? Всю жизнь на аренде не будешь... Или планируете всю жизнь кормить чужого дядю? Скоро цены на ипотеку будут приемлемые.
08:27:48 20-09-2025
гость (08:27:46 18-09-2025) Иногда лучше продать квартиру даже дешевле чем сдать ее чтоб... Так а залог для чего берется? А если серьезные разрушения, можно и в суд подать.
13:17:14 21-09-2025
Поразила фраза " Подорожание объяснимо, к концу лета подыскивают жилье бывшие и будущие студенты... ". Понятное дело, самые богатые люди - студенты.
08:23:51 23-09-2025
Гость (13:17:14 21-09-2025) Поразила фраза " Подорожание объяснимо, к концу лета подыски...
За студентов, как правило, платят их родители. Не все хотят чтобы их дети жили в общежитии.