Новосибирцы нашли кота, пропавшего два месяца назад, и вернули его хозяйке

Во время очередного похода в супермаркет Кузя внезапно выскользнул и убежал

10 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Пропавший кот / Фото: "КП-Новосибирск"

История сибирского кота Кузи из Новосибирска закончилась настоящим предновогодним чудом. Два года назад Наталья с мужем взяли в питомнике котенка и назвали в честь домовенка из мультика – за такую же лохматую и забавную внешность. Кузя быстро стал полноправным членом семьи: спал вместе с хозяйкой, "помогал" ей с рассадой, будил по утрам и даже отмечал свой день рождения – 16 сентября ему всегда доставался самый лакомый кусочек, пишет "КП-Новосибирск".

Обычно кот спокойно ездил с хозяевами в магазин в переноске, но в конце сентября все пошло не по привычному сценарию. Во время очередного похода в супермаркет Кузя внезапно выскользнул и убежал. По словам Натальи, раньше он никогда так себя не вел: в тот день его даже похвалили за спокойствие. Хозяева сразу начали поиски, расклеивали объявления, писали во все чаты района, обходили дворы – но безрезультатно. Женщина признается, что постепенно теряла надежду: ухоженный, красивый кот мог просто не вернуться домой.

Вечером 6 декабря ситуация резко изменилась. Девушка по имени Лена*, проходя мимо одного из домов, услышала тихое мяуканье из-под земли: в подвале сидел кот, который не мог выбраться. Доступ туда был закрыт решеткой на замке, поэтому Лена сфотографировала животного и выложила снимок в чат Академгородка. Пост увидела сноха Натальи – и сразу поняла: кот на фото выглядит как Кузя.

В чате почти сразу нашлись люди, готовые помочь. Первой к подвалу пришла местная жительница Оля* – прихватила с собой инструменты, тряпку и даже корм. Постепенно собралось около восьми человек. Однако решетка оказалась настолько надежной, что потребовались болгарка или ножовка. Управляющая компания помочь с ключом не смогла, поэтому вызвали спасателей. Пока те ехали, жители очищали решетку ото льда. МЧС вскрыли ее за считанные минуты.

Доставать перепуганного кота пришлось осторожно. Его завернули в плед и передали Наталье, которая уже приехала к месту. Женщина призналась, что от счастья у нее подкосились ноги – она не могла отпустить Кузю ни на секунду и плакала без остановки. Жители даже предложили вызвать такси, но хозяйка помчалась домой бегом.

Когда Наталья сообщила мужу, что кот нашелся, он не сразу поверил.

«Я дала ему Кузю в руки, а сама побежала за кормом. Вернулась – он так и стоит, не выпускает его», – вспоминает женщина.

Хозяйка благодарит всех, кто помог вернуть любимца. По ее словам, для семьи это лучший подарок к Новому году. Она уверена: больше никаких походов в магазин Кузя не совершит. Дома ему теперь разрешено шкодить сколько душе угодно – лишь бы был рядом.

*Имена некоторых участников истории изменены