Новосибирский мастер сделал миниатюрного Деда Мороза и поместил его в игольное ушко

В дальнейшем работу планируется передать в музей микроминиатюр "Русский Левша"

23 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Миниатюрный Дед Мороз / Фото: t.me/aniskinmicro

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал необычные новогодние сувениры – самого маленького Деда Мороза и Лосика в мире. Фигурки мастер разместил в ушке золотой иголки и представил работу в своем Telegram-канале.

Как рассказал Владимир Анискин, использовать золотую иглу вместо стальной он придумал несколько лет назад и с тех пор работает только с таким материалом.

«Напомню, что использовать золотую иголку вместо стальной я придумал несколько лет назад и теперь использую только этот вариант. Иголку изготавливаю самостоятельно», – отметил мастер.

Работа над Дедом Морозом заняла более десяти дней. Высота миниатюрной фигурки составила всего 1,4 миллиметра. Персонаж держит золотой посох с льдинкой на вершине.

«Лицо – самое трудное. Только над головой трудился несколько дней. Борода волнистая – постарался сделать пряди волос. В остальном – классическое одеяние Деда Мороза. Хотел сделать еще пояс, но Дед Мороз получился у меня коренастым, и пояс только бы ухудшил образ», – пояснил Анискин.

Создание Лосика оказалось менее трудоемким и заняло всего пару дней. Миниатюра пополнила коллекцию супруги мастера, Светланы, которая собирает фигурки этих животных.

По словам Анискина, в дальнейшем обе работы планируется передать в музей микроминиатюр "Русский Левша" в Санкт-Петербурге – если, как с улыбкой уточняет автор, супруга согласится расстаться с Лосиком.

Ранее сообщалось, что в Роквилле, крупнейшем пригороде Вашингтона, откроется представительство российского Деда Мороза. Сказочные герои прибудут из России и смогут пообщаться с каждым ребенком персонально, так как для каждой семьи предусмотрено свое время посещения.