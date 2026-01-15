Новую часть "Аватара" начали показывать в кинотеатрах Барнаула

Ура! Закончилась новогодняя "кинобитва" российских фильмов и теперь можно оценить новую работу Джеймса Кэмерона

Кадр из фильма "Аватар: Пламя и пепел"

Фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" начали показывать в кинотеатрах Барнаула с чеверга, 15 января. Информация уже появилась на сайте сети "Киномир". В широкий мировой прокат лента о планете Пандора вышла еще 17 декабря, успев за это время собрать более 1,2 миллиарда долларов. Однако в России третью часть "Аватара" запретили показывать в кинотеатрах из-за новогодней "кинобитвы", в которой уже несколько лет участвуют традиционно только отечественные картины. Сходить посмотреть на "синих" человечков можно будет за 450–600 рублей.

В период январских праздников в крупных кинотеатрах сделали ставку на российское кино. В прокате были представлены отечественные проекты, включая "Буратино", "Простоквашино" и другие фильмы российского производства. В общей сложности они заработали 10 миллиардов рублей.

Посмотреть нового "Аватара" можно будет во всех крупнейших залах сети "Киномир". Вторая часть кинофраншизы Джеймса Кэмерона выходила в 2022 году и тогда также ее крутили в залах Барнаула спустя месяц после официального проката. Ленту снимала студия "Дисней", которая после начала СВО ушла из России, поэтому "Аватар", как и другие проекты многих голливудских студий, показывают нелегально.

Если до конца 2026 года голливудские мэйджоры не вернутся в Россию, чтобы прокатывать свои фильмы официально, то жители страны также с опозданием смогут посмотреть новую часть "Мстителей" и третью часть "Дюны". Прокатную сетку расчистят для российских премьер, среди которых "Чебурашка 3" и продолжение "Волшебника Изумрудного города".