НОВОСТИНедвижимость

Обломки истории. Здание бывшего "Колизея" продолжают сносить в Барнауле

Масштабная постройка уже лишилась почти всех окон

16 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Снос "Колизея" в Барнауле, апрель 2026 года / Фото: amic.ru

В центре Барнаула перешел в активную фазу демонтаж одного из самых известных зданий города. Бывший развлекательный центр, который за три десятилетия успел сменить названия — "Колизей", "Арена" и "Опера", — постепенно превращается в строительную площадку под новый жилой комплекс.

После нескольких месяцев скрытых от глаз внутренних работ демонтаж "вышел" на улицу. Сегодня в здании уже убраны практически все окна, а площадка вокруг завалена строительным мусором и штабелями поддонов с кирпичами.

Строители подняли технику прямо на кровлю. Сейчас там работают тракторы, которые методично разрушают перекрытия и скидывают обломки бетона и кирпича вниз. Судя по всему, застройщик выбрал тактику постепенного разбора этажей.

Напомним, что судьба этого участка уже определена: здесь компания "Мой дом" возведет современный жилой комплекс переменной этажности.
Изначально, в 1980-х годах, на Красноармейском, 36, планировали построить здание для Дома политического просвещения. Однако с распадом СССР работы остановились.

В 1990-е объект достроили, но сменили концепцию: так в Барнауле появился шоу-центр "Колизей". Свое название он получил благодаря уникальному залу в форме амфитеатра. В 2000-е годы это было главное место притяжения в краевой столице — здесь гремели концерты звезд, проходили масштабные вечеринки и выпускные. Позже площадка сменила название на "Арена", а затем — на бар-ресторан "Опера". Часть помещений сдавалась под офисы.

Здание

Исторический вызов. Какие монументальные здания потерял Барнаул и что построили вместо них

Не все наследие прошлого удается сохранить современному Барнаулу, и теперь на их месте "растет" новая "история"
НОВОСТИБарнаул

Барнаул фоторепортажи снос зданий

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

08:37:17 16-04-2026

Историю Барнаула планомерно уничтожают =(

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:36 16-04-2026

Китайцы бы уже за это время небоскреб постоили

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пофиг

09:00:43 16-04-2026

Нет там никакой истории, если не считать Демидовские премии с участием Александра Михайловича Родионова

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:58 16-04-2026

Какая история, о чем речь... Каждую неделю по 2-3 статить про них, слишком много внимания, надоело...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:28 16-04-2026

Наверное сотни раз его видел, проходя или проезжая, но архитектурно оно так и не запомнилось. Какая здесь может быть история?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Реzидент

10:13:33 16-04-2026

Как же "они" ненавидят советскую эпоху и архитектуру в стиле советского брутализма...
Архитектура сегодня это полное дно.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:18 16-04-2026

Реzидент (10:13:33 16-04-2026) Как же "они" ненавидят советскую эпоху и архитектуру в стиле... Ты, брутализм, идика ты в направлении трех букв. Мерзкое уродливое здание. Впрочем, как и все что было построено в городе при носителях партбилетов.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:43 16-04-2026

Гость (10:22:18 16-04-2026) Ты, брутализм, идика ты в направлении трех букв. Мерзкое уро... Вот смотрите на "них" и как "их" корёжит в комментариях...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:32 16-04-2026

Гость (10:39:43 16-04-2026) Вот смотрите на "них" и как "их" корёжит в комментариях......
Там еще и ножками топоток делается. Это надо видеть и слышать.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:06 16-04-2026

Какая история????? Вы с дуба рухнули? Типовая совковая безликая постройка. Задумывалась как гнездо агитации, а всю дорогу использовавшееся как шалман с синими малолетками, недорогими гражданками с пониженной ответственностью. История чего? Как нажрались и наблевали на ступеньках? Вообще ни грамма сожаления, сносите под ноль.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:57 16-04-2026

Гость (10:19:06 16-04-2026) Какая история????? Вы с дуба рухнули? Типовая совковая безли... Смотрите как "них" корёжит в комментариях от советской темы...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

10:43:28 16-04-2026

Гость (10:19:06 16-04-2026) Какая история????? Вы с дуба рухнули? Типовая совковая безли... Да там хоть клочок свободного места было,где можно было прогуляться.А теперь что?Безликая бетонная мертвечина встанет рядом с такими же уже рядом стоящими?Ещё болтаем про какую то экологию,про заботу о здоровье человека,ненасытные хапуги.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:15 16-04-2026

Гость (10:19:06 16-04-2026) Какая история????? Вы с дуба рухнули? Типовая совковая безли... там история зачатия многих барнаульцев!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:19 16-04-2026

Застройщики и их сообщники на зарплате продолжают орудовать в городе Б

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:21 16-04-2026

А в шашем селе никогда уже не построят такого огромного здания.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:00:31 16-04-2026

а зачем его сносить. можно сделать дом детского творчества,либо под занятия детям отдать

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:59 16-04-2026

гость (13:00:31 16-04-2026) а зачем его сносить. можно сделать дом детского творчества,л...
можно. а зачем?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

14:55:44 16-04-2026

гость (13:00:31 16-04-2026) а зачем его сносить. можно сделать дом детского творчества,л... Вот реально, ты это как себе представляешь?? У этого здания есть собственник, сам по себе дом детского творчества стоит нехилых вложений. За чей счет банкет? Или так, лишь бы пустить слова на ветер??

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

15:26:10 16-04-2026

Мимопроходящий (14:55:44 16-04-2026) Вот реально, ты это как себе представляешь?? У этого здания ... А как в Советском Союзе находили деньги для Дворцов Пионеров и прочих Домов творчества?А тут что?Первым делом выгода с продажи квартир этого человейника?Так у нас же государство человеколюбивое (как оно само про себя заявляет),а денег на детей не хочет выделять?Как то не сходятся слова с делами.Для кого оно тогда?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:19 16-04-2026

Повсекакий (15:26:10 16-04-2026) А как в Советском Союзе находили деньги для Дворцов Пионеров... ныне у участка есть собственник. Есть желание построить дом друзей? Ну как чУбурашка строил в свое время. Ну так велкам! Выкупайте участок, вкладывай бабло и вперед! Осталось только уговорить школоту бросить сотки и прийти к вам на "кружки". На пианине бряцать или чего еще там? Извиняйте но желающих нет!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:00 16-04-2026

Гость (16:04:19 16-04-2026) ныне у участка есть собственник. Есть желание построить дом ... Нечего было муниципальное имущество распродавать

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

09:03:32 17-04-2026

Гость (16:04:19 16-04-2026) ныне у участка есть собственник. Есть желание построить дом ... Вот и плохо ,что подобные циники как вы ,у нас на всех уровнях.Вот отсюда и воспитание молодёжи ,вся её духовность и нравственность.Учитываться должны интересы прежде всего горожан,а не тех собственников,которые неизвестно какими путями завладели муниципальной территорией.Городская власть совершенно не думает об интересах и здоровье горожан, а преследует какие то свои ,непонятные нам интересы.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Психиатр

15:23:03 16-04-2026

гость (13:00:31 16-04-2026) а зачем его сносить. можно сделать дом детского творчества,л... Его снесли уже больше чем наполовину. За чей счет будем восстанавливать? Что собственник получит взамен?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:09 16-04-2026

Психиатр (15:23:03 16-04-2026) Его снесли уже больше чем наполовину. За чей счет будем восс... Так называемым собственникам нужно перекрыть легкую смену назначения участка. Купил речной порт вот и владей им. Купил административное здание вперед и с песней. А не как сейчас к чему бы не прикоснулись всюду жк получается и плевать на всё

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Психиатр

20:14:16 16-04-2026

Гость (17:50:09 16-04-2026) Так называемым собственникам нужно перекрыть легкую смену на... Ну уж извиняй. Купил участок, а дальше мое дело. На кой мне речвокзал с двумя бричками в смену? Ларек на берегу прекрасно справляется с "ПАССОЖИРОПЕРЕВОЗКАМИ" в в сутки. На кой вам здание в несколько тыщ квадратов, которое НИКОГДА вокзалом не работало? Типа памятник безумным коммунякам? Так их воз в бозе почил.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:33 17-04-2026

Психиатр (20:14:16 16-04-2026) Ну уж извиняй. Купил участок, а дальше мое дело. На кой мне ... Тогда и нечего покупать объект раз не знаешь что с ним делать. У участка есть назначение и нечего его менять по хотению каждой купившей его собаки

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:09 17-04-2026

Пример позднесоветского модернизма. По правилам, как и Речной должен быть признан объектом культурного наследия. Красивое выразительное здание с идеей и идеологией. Историю и культуру надо сохранять. Плюс на проспектах должны быть площади, скверы. Не должна быть застройка вряд по красной линии

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:40 18-04-2026

Облик города состоит из разных стихийных точечных застроек... Кто будет будет жить в новом ЖК? Ни школы, ни садика, ходить в соседний двор? Для кого этот продукт для одиноких людей, для парковки денег, для сдачи в аренду. Двора нет как такового. Я не понимаю, есть же земля ещё не освоеннная перед аэропортом, ну стройте там. А в центре не нужна высотная застройка. Как пожарная машина будет к вашим свечкам подъезжать, в случае пожара, когда двор забит машинами? Дорожная сеть существующих дорог рассчитана на новую жилую застройку? У нас спад рождаемости и высокий уровень смертности, кто через 15 лет будет это покупать и в этом всём жить? Индусов завезете? Вы когда разрешения выдаёте на стройку оцениваете вообще риски для города, комфортно это будет для горожан или это будет точкой напряжения в городе.... Одни вопросы, риторические.

  -4 Нравится
Ответить

Новости партнеров