Обломки истории. Здание бывшего "Колизея" продолжают сносить в Барнауле
Масштабная постройка уже лишилась почти всех окон
16 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
В центре Барнаула перешел в активную фазу демонтаж одного из самых известных зданий города. Бывший развлекательный центр, который за три десятилетия успел сменить названия — "Колизей", "Арена" и "Опера", — постепенно превращается в строительную площадку под новый жилой комплекс.
После нескольких месяцев скрытых от глаз внутренних работ демонтаж "вышел" на улицу. Сегодня в здании уже убраны практически все окна, а площадка вокруг завалена строительным мусором и штабелями поддонов с кирпичами.
Строители подняли технику прямо на кровлю. Сейчас там работают тракторы, которые методично разрушают перекрытия и скидывают обломки бетона и кирпича вниз. Судя по всему, застройщик выбрал тактику постепенного разбора этажей.
Напомним, что судьба этого участка уже определена: здесь компания "Мой дом" возведет современный жилой комплекс переменной этажности.
Изначально, в 1980-х годах, на Красноармейском, 36, планировали построить здание для Дома политического просвещения. Однако с распадом СССР работы остановились.
В 1990-е объект достроили, но сменили концепцию: так в Барнауле появился шоу-центр "Колизей". Свое название он получил благодаря уникальному залу в форме амфитеатра. В 2000-е годы это было главное место притяжения в краевой столице — здесь гремели концерты звезд, проходили масштабные вечеринки и выпускные. Позже площадка сменила название на "Арена", а затем — на бар-ресторан "Опера". Часть помещений сдавалась под офисы.
08:37:17 16-04-2026
Историю Барнаула планомерно уничтожают =(
08:50:36 16-04-2026
Китайцы бы уже за это время небоскреб постоили
09:00:43 16-04-2026
Нет там никакой истории, если не считать Демидовские премии с участием Александра Михайловича Родионова
09:18:58 16-04-2026
Какая история, о чем речь... Каждую неделю по 2-3 статить про них, слишком много внимания, надоело...
09:44:28 16-04-2026
Наверное сотни раз его видел, проходя или проезжая, но архитектурно оно так и не запомнилось. Какая здесь может быть история?
10:13:33 16-04-2026
Как же "они" ненавидят советскую эпоху и архитектуру в стиле советского брутализма...
Архитектура сегодня это полное дно.
10:22:18 16-04-2026
Реzидент (10:13:33 16-04-2026) Как же "они" ненавидят советскую эпоху и архитектуру в стиле... Ты, брутализм, идика ты в направлении трех букв. Мерзкое уродливое здание. Впрочем, как и все что было построено в городе при носителях партбилетов.
10:39:43 16-04-2026
Гость (10:22:18 16-04-2026) Ты, брутализм, идика ты в направлении трех букв. Мерзкое уро... Вот смотрите на "них" и как "их" корёжит в комментариях...
11:00:32 16-04-2026
Гость (10:39:43 16-04-2026) Вот смотрите на "них" и как "их" корёжит в комментариях......
Там еще и ножками топоток делается. Это надо видеть и слышать.
10:19:06 16-04-2026
Какая история????? Вы с дуба рухнули? Типовая совковая безликая постройка. Задумывалась как гнездо агитации, а всю дорогу использовавшееся как шалман с синими малолетками, недорогими гражданками с пониженной ответственностью. История чего? Как нажрались и наблевали на ступеньках? Вообще ни грамма сожаления, сносите под ноль.
10:42:57 16-04-2026
Гость (10:19:06 16-04-2026) Какая история????? Вы с дуба рухнули? Типовая совковая безли... Смотрите как "них" корёжит в комментариях от советской темы...
10:43:28 16-04-2026
Гость (10:19:06 16-04-2026) Какая история????? Вы с дуба рухнули? Типовая совковая безли... Да там хоть клочок свободного места было,где можно было прогуляться.А теперь что?Безликая бетонная мертвечина встанет рядом с такими же уже рядом стоящими?Ещё болтаем про какую то экологию,про заботу о здоровье человека,ненасытные хапуги.
17:47:15 16-04-2026
Гость (10:19:06 16-04-2026) Какая история????? Вы с дуба рухнули? Типовая совковая безли... там история зачатия многих барнаульцев!
10:53:19 16-04-2026
Застройщики и их сообщники на зарплате продолжают орудовать в городе Б
12:28:21 16-04-2026
А в шашем селе никогда уже не построят такого огромного здания.
13:00:31 16-04-2026
а зачем его сносить. можно сделать дом детского творчества,либо под занятия детям отдать
14:16:59 16-04-2026
гость (13:00:31 16-04-2026) а зачем его сносить. можно сделать дом детского творчества,л...
можно. а зачем?
14:55:44 16-04-2026
гость (13:00:31 16-04-2026) а зачем его сносить. можно сделать дом детского творчества,л... Вот реально, ты это как себе представляешь?? У этого здания есть собственник, сам по себе дом детского творчества стоит нехилых вложений. За чей счет банкет? Или так, лишь бы пустить слова на ветер??
15:26:10 16-04-2026
Мимопроходящий (14:55:44 16-04-2026) Вот реально, ты это как себе представляешь?? У этого здания ... А как в Советском Союзе находили деньги для Дворцов Пионеров и прочих Домов творчества?А тут что?Первым делом выгода с продажи квартир этого человейника?Так у нас же государство человеколюбивое (как оно само про себя заявляет),а денег на детей не хочет выделять?Как то не сходятся слова с делами.Для кого оно тогда?
16:04:19 16-04-2026
Повсекакий (15:26:10 16-04-2026) А как в Советском Союзе находили деньги для Дворцов Пионеров... ныне у участка есть собственник. Есть желание построить дом друзей? Ну как чУбурашка строил в свое время. Ну так велкам! Выкупайте участок, вкладывай бабло и вперед! Осталось только уговорить школоту бросить сотки и прийти к вам на "кружки". На пианине бряцать или чего еще там? Извиняйте но желающих нет!
17:48:00 16-04-2026
Гость (16:04:19 16-04-2026) ныне у участка есть собственник. Есть желание построить дом ... Нечего было муниципальное имущество распродавать
09:03:32 17-04-2026
Гость (16:04:19 16-04-2026) ныне у участка есть собственник. Есть желание построить дом ... Вот и плохо ,что подобные циники как вы ,у нас на всех уровнях.Вот отсюда и воспитание молодёжи ,вся её духовность и нравственность.Учитываться должны интересы прежде всего горожан,а не тех собственников,которые неизвестно какими путями завладели муниципальной территорией.Городская власть совершенно не думает об интересах и здоровье горожан, а преследует какие то свои ,непонятные нам интересы.
15:23:03 16-04-2026
гость (13:00:31 16-04-2026) а зачем его сносить. можно сделать дом детского творчества,л... Его снесли уже больше чем наполовину. За чей счет будем восстанавливать? Что собственник получит взамен?
17:50:09 16-04-2026
Психиатр (15:23:03 16-04-2026) Его снесли уже больше чем наполовину. За чей счет будем восс... Так называемым собственникам нужно перекрыть легкую смену назначения участка. Купил речной порт вот и владей им. Купил административное здание вперед и с песней. А не как сейчас к чему бы не прикоснулись всюду жк получается и плевать на всё
20:14:16 16-04-2026
Гость (17:50:09 16-04-2026) Так называемым собственникам нужно перекрыть легкую смену на... Ну уж извиняй. Купил участок, а дальше мое дело. На кой мне речвокзал с двумя бричками в смену? Ларек на берегу прекрасно справляется с "ПАССОЖИРОПЕРЕВОЗКАМИ" в в сутки. На кой вам здание в несколько тыщ квадратов, которое НИКОГДА вокзалом не работало? Типа памятник безумным коммунякам? Так их воз в бозе почил.
23:09:33 17-04-2026
Психиатр (20:14:16 16-04-2026) Ну уж извиняй. Купил участок, а дальше мое дело. На кой мне ... Тогда и нечего покупать объект раз не знаешь что с ним делать. У участка есть назначение и нечего его менять по хотению каждой купившей его собаки
12:20:09 17-04-2026
Пример позднесоветского модернизма. По правилам, как и Речной должен быть признан объектом культурного наследия. Красивое выразительное здание с идеей и идеологией. Историю и культуру надо сохранять. Плюс на проспектах должны быть площади, скверы. Не должна быть застройка вряд по красной линии
17:23:40 18-04-2026
Облик города состоит из разных стихийных точечных застроек... Кто будет будет жить в новом ЖК? Ни школы, ни садика, ходить в соседний двор? Для кого этот продукт для одиноких людей, для парковки денег, для сдачи в аренду. Двора нет как такового. Я не понимаю, есть же земля ещё не освоеннная перед аэропортом, ну стройте там. А в центре не нужна высотная застройка. Как пожарная машина будет к вашим свечкам подъезжать, в случае пожара, когда двор забит машинами? Дорожная сеть существующих дорог рассчитана на новую жилую застройку? У нас спад рождаемости и высокий уровень смертности, кто через 15 лет будет это покупать и в этом всём жить? Индусов завезете? Вы когда разрешения выдаёте на стройку оцениваете вообще риски для города, комфортно это будет для горожан или это будет точкой напряжения в городе.... Одни вопросы, риторические.