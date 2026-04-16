Обломки истории. Здание бывшего "Колизея" продолжают сносить в Барнауле

Масштабная постройка уже лишилась почти всех окон

16 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Снос "Колизея" в Барнауле, апрель 2026 года / Фото: amic.ru

В центре Барнаула перешел в активную фазу демонтаж одного из самых известных зданий города. Бывший развлекательный центр, который за три десятилетия успел сменить названия — "Колизей", "Арена" и "Опера", — постепенно превращается в строительную площадку под новый жилой комплекс.

После нескольких месяцев скрытых от глаз внутренних работ демонтаж "вышел" на улицу. Сегодня в здании уже убраны практически все окна, а площадка вокруг завалена строительным мусором и штабелями поддонов с кирпичами.

Строители подняли технику прямо на кровлю. Сейчас там работают тракторы, которые методично разрушают перекрытия и скидывают обломки бетона и кирпича вниз. Судя по всему, застройщик выбрал тактику постепенного разбора этажей.

Напомним, что судьба этого участка уже определена: здесь компания "Мой дом" возведет современный жилой комплекс переменной этажности.

Изначально, в 1980-х годах, на Красноармейском, 36, планировали построить здание для Дома политического просвещения . Однако с распадом СССР работы остановились.



В 1990-е объект достроили, но сменили концепцию: так в Барнауле появился шоу-центр "Колизей". Свое название он получил благодаря уникальному залу в форме амфитеатра. В 2000-е годы это было главное место притяжения в краевой столице — здесь гремели концерты звезд, проходили масштабные вечеринки и выпускные. Позже площадка сменила название на "Арена", а затем — на бар-ресторан "Опера". Часть помещений сдавалась под офисы.