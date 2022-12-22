3,5% от всех занятых в экономике края: Алтайкрайстат подготовил статистику энергетической отрасли ко Дню энергетика

22 декабря в России отмечают День энергетика. Дата выбрана не случайно, ведь это не только день зимнего солнцестояния, но и день принятия государственного плана электрификации России, который был одобрен на 8-м Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 года. Впервые праздник был учрежден указом президиума СССР в 1966 году, а в 2015 году его возродило правительство Российской Федерации.

В честь праздника Алтайкрайстат подготовил инфографику о ситуации дел в области обеспечения электрической энергией, газом и паром в регионе за январь-октябрь 2022 года.

По данным статоргана, за десять месяцев деятельность в сфере энергетики осуществляли 336 организаций и их обособленных подразделений, на которых было занято 19 122 человека — это составляет 3,5% от всех занятых в экономике Алтайского края. Заработная плата работников в среднем составила 43,3 тысячи рублей в месяц, что превысило уровень заработной платы в среднем по краю на 18,3%.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе-октябре 2022 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 105,1%. Производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 10,7% и составило 5150 млн кВт·ч. Производство пара и горячей воды снизилось на 8,4% и составило 11712 тыс. Гкал.

Отметим, что в 2021 году было выработано 5834 млн кВт·ч электроэнергии, что выше уровня 2020 года на 3,3%. Получено из-за пределов Алтайского края 6349 млн кВт·ч, а потреблено электроэнергии 10568 млн кВт·ч — в том числе 2498 млн кВт·ч населением.