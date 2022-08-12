Адаптация и мировой кризис: ЦБ представил два варианта развития ситуации в экономике

ЦБ представил два альтернативных варианта развития экономики России в зависимости от внешних условий — сценарии «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис», следует из проекта «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», представленного Банком России. Как сообщает РБК, первый сценарий предполагает продолжение развития мировой экономики, а второй — более выраженную фрагментацию.

При сценарии «Ускоренная адаптация» ожидается, что введённые внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте в основном сохранятся, а геополитический фон останется без изменений.

В таких условиях ВВП России в 2022 году снизится на 4-6%, как и предполагается в базовом сценарии, однако в 2023 году может перейти в зону роста, а в 2024 году вырастет на 2,5-3,5%.

При сценарии «Глобальный кризис» рынки всё больше будут концентрироваться в региональных блоках, страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств.

Для российской экономики реализация мирового кризиса одновременно с ухудшением геополитического фона существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям, предупреждает ЦБ. Экономический выпуск в 2023 году сократится ещё сильнее, чем в 2022 году (на 5,5-8,5%). В 2024 году падение продолжится (минус 2-3%), и лишь в 2025 году возможен рост — не более чем на 1%.

Инфляция вырастет до 13-16% в 2023 году на фоне ослабления рубля и усиления шоков предложения и вернётся к целевому ориентиру лишь в 2025 году. Ключевая ставка будет высокой в 2023-2024 годах (11,5-13,5% и 12-13% соответственно) и снизится только в 2025 году (6-7%), утверждается в описании кризисного сценария.