Алтайские аграрии смогут реализовать треть запасов зерна

Запасы зерна в Алтайском крае с учётом переходящих остатков составляют около 7,4 млн тонн, на рынке может быть реализовано более 30% — от 2 до 2,5 млн тонн. Как рассказал в рамках правительственного часа в АКЗС министр сельского хозяйства региона Сергей Межин, уровень сложившихся цен на пшеницу сейчас находится ниже прошлогоднего значения на 4-4,5 тысячи рублей за тонну.

«На сегодняшний день предложение на рынке зерновых культур в крае значительно превышает спрос. Новый сезон мы начали с высокими переходящими запасами прошлого года. С учётом валового сбора текущего года запасы зерна оцениваются на уровне порядка 7,4 млн тонн. Если смотреть по внутренней потребности для сельскохозяйственных нужд, а также для переработки, то мы сможем на свободном рынке реализовать порядка 2-2,5 млн тонн», — заявил Межин.

По последней информации, в 2022 году аграрии в Алтайском крае получили урожай, аналогичный уровню 2021 года. По словам Межина, главным фактором поддержания цен должен являться активный вывоз сельхозпродукции на экспорт, участие в интервенциях и господдержка на производство зерновых культур, а также участие в интервенциях и господдержка со стороны государства. К слову, в интервенциях на сегодняшний день участвуют порядка 40 предприятий, а ещё столько же — готовятся.

«Экспорт зерновых и зернобобовых культур на 15 ноября составляет 905 тыс. тонн. Основной наш покупатель зерновых — это Казахстан, туда отправляем порядка 80%, 692 тыс. тонн», — добавил он.