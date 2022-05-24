Алтайские пожарные предупредили жителей региона о масштабных учениях

25 мая в Алтайском крае пожарные проведут масштабные учения. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

В Барнауле учения проведут в ФГКУ Комбинат «Труд»; в Бийске — в парке отстоя пассажирских вагонов железнодорожной станции; в Косихе — в здании районной больницы; в Рубцовске — на предприятии магистральных электрических сетей в селе Веселоярск; в Кытманово — на предприятии АО «Сиболеум»; в Солонешном — в здании общежития профессионального лицея; в Алейске — в здании городского суда; в Камне-на-Оби — в ООО «Стройбат»; в Бурле — в здании средней школы; в Баево — в здании районной больницы; в селе Староалейское — на Третьяковском маслосырзаводе; в Павловске — в ООО «Мария-Ра».

К тренировкам привлекут все подразделения пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителей региона просят не поддаваться панике.