Барнаульцы пожаловались на вонючий дым в центре города, от которого начинает болеть голова

Житель Барнаула пожаловался на распространение едкого дыма в центре города. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

«Сейчас часто приходится бывать в районе „Первомайки“. Это место всегда отличалось смогом, но сейчас недалеко от „Сити-Центра“ за строящимся домом из какой-то сарайки постоянно идёт жутко едкий вонючий дым», — написал автор сообщения.

По словам горожанина, по запаху дым очень похож на жжёную резину.

Барнаулец отметил, что через полчаса в едком дыму начинает болеть и кружиться голова, а также появляется горечь во рту.

Автор сообщения добавил, что в этом районе живёт много людей, которые страдают из-за дыма.