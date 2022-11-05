Барнаульцы смогут бесплатно посмотреть на лунное затмение через телескоп

Барнаульцев приглашают посмотреть на лунное затмение, которое состоится 8 ноября. Об этом рассказали в «Астрономическом клубе Барнаула».

«С астроплощадки Барнаульского планетария можно наблюдать частичную теневую и полутеневую фазу — в этот момент лунный диск будет окрашен в различные оттенки красного цвета», — сказано в сообщении.

Лунное затмение можно будет наблюдать с с 18:15 до 19:50.

Отмечается, что начальную стадию лунного затмения в Алтайском крае не будет видно, однако жители и гости региона смогут наблюдать большую часть явления.

Для наблюдения выставят дневные и ночные телескопы.