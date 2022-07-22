Барнаулец обратился к родителям юных мотоциклистов, трюкачащих на дорогах

Житель Барнаула в социальных сетях возмутился поведением юных мотоциклистов, которые исполняют трюки на дорогах общего пользования. Пост он опубликовал в сообществе «Barnaul22».

Водитель показал запись с видеорегистратора, на которую попал мотоциклист. Молодой человек не стеснялся делать опасные трюки посреди дороги, несмотря на то, что в случае неудачи он рисковал оказаться под колесами автомобиля.

Мужчина задался рядом вопросов, но адресовал их не самому трюкачу, а его родителям. Горожанин спросил, отложили ли родители деньги на лечение своего чада, а также настойчиво порекомендовал им провести со своими чадами воспитательную беседу о том, что на дорогах общего пользования трюкачить не стоит.