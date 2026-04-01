"Богатырь басов русских" Николай Диденко выступит в Барнауле с симфоническим оркестром

01 апреля 2026, 12:56, ИА Амител

Обновлено 06.04.2026. Администрация филармонии:

"Уважаемые слушатели! В связи с болезнью солиста Николая Диденко концерт "Симфонические вечера" переносится с 8 на 14 апреля 2026 г. Все приобретенные ранее билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства". В Государственной филармонии Алтайского края во вторник, 14 апреля, с программой "Симфонические вечера" выступит Николай Диденко — потрясающий певец, обладающий могучим, но при этом интеллектуально чувственным басом.

Николай Диденко выступит вместе с симфоническим оркестром филармонии под управлением маэстро Дмитрия Лузина. В программе прозвучат русские народные песни, романсы, хиты советской эстрады, арии из опер.