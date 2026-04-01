"Богатырь басов русских" Николай Диденко выступит в Барнауле с симфоническим оркестром
В программе прозвучат русские народные песни, романсы, хиты советской эстрады и арии из опер
01 апреля 2026, 12:56, ИА Амител
Обновлено 06.04.2026. Администрация филармонии:
"Уважаемые слушатели! В связи с болезнью солиста Николая Диденко концерт "Симфонические вечера" переносится с 8 на 14 апреля 2026 г. Все приобретенные ранее билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства". В Государственной филармонии Алтайского края во вторник, 14 апреля, с программой "Симфонические вечера" выступит Николай Диденко — потрясающий певец, обладающий могучим, но при этом интеллектуально чувственным басом.
Николай Диденко выступит вместе с симфоническим оркестром филармонии под управлением маэстро Дмитрия Лузина. В программе прозвучат русские народные песни, романсы, хиты советской эстрады, арии из опер.
«Николай Диденко — оперный артист, выступающий на ведущих мировых оперных сценах. Начал профессионально заниматься музыкой в раннем детстве. В 1982 году в семилетнем возрасте был принят в Московское хоровое училище имени А. В. Свешникова и параллельно — в музыкальную школу имени Стасова по классу скрипки. В 1996-м продолжил образование в Академии хорового искусства им. В. С. Попова. В 2003 году там же окончил аспирантуру в классе профессора Дмитрия Вдовина», — говорится в анонсе.
Комментарии 0