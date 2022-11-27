Блогер Дава прыгнул с 30-метровой высоты на Алтае

Российский блогер Дава принял участие в съемках шоу «Фактор страха» в Республике Алтай. Он стал участником одного из выпусков проекта.

Одним из испытаний для блогера был прыжок с 30-метровой высоты. В эфире Дава признался, что страх высоты — один из самых сильных его страхов.

Вместе со своим партнером, ведущей шоу «ДаДа-НетНет» Наташей Гасанхановой, блогер поднялся на указанную отметку, а затем прыгнул с нее.

В перерыве между съемками Дава оценил красоты горного пейзажа, которыми он поделился со своими подписчиками в социальных сетях.