Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина выступила в Барнауле

В Барнауле в развлекательном комплексе «Планета Q» 22 июля прошел концерт бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной. В социальных сетях пользователи поделились эмоциями от выступления.

На сцене певица исполнила как свои новые песни, так и культовые песни группы «Тату», среди которых «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса». Большое выступление Катиной прошло в рамках ивента «Дискотека 2000-х».

Те, кто сумел побывать на концерте, отметили хорошую атмосферу. Также в комментариях многие выразили сожаление о том, что они не смогли прийти на мероприятие.