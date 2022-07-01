Центробанк запустил работу платформы по борьбе с отмыванием денег

С 1 июля в России начала свою работу платформа по противодействию отмывания денет «Знай своего клиента», которая была запущена Центробанком. Как сообщает РБК, сервис, к которому обязаны подключаться все российские банки, будет оценивать клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам.

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут делиться на три группы, в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм. Центробанк сравнивал принцип работы системы со светофором — клиенты из «красной» зоны будут ограничены в возможностях (им могут начать отказывать в проведении операций, расторгать договоры обслуживания), а «зелёные» получат меньше контроля со стороны финансовых организаций.

«Пилотирование, которое проводилось на реальных данных, подтвердило наши предварительные оценки относительно распределения клиентов банков по уровню риска. Почти 99% клиентов-юрлиц и ИП относятся к категории низкого уровня риска», — отмечает представитель Банка России.

При изучении информации о клиентах Центробанк будет оценивать риски совершения ими подозрительных операций. Аналогичную работу будут проводить и банки по своим клиентам и ежедневно направлять эту информацию в ЦБ. Регулятор будет это делать на основе собственных данных, а участники рынка — опираясь на внутренние правила контроля в области противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).