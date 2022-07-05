Часть жителей Барнаула 6 июля останутся без горячей воды

Часть жителей центра Барнаула 6 июля останутся без горячей воды. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Подача ресурса будет ограничена с 10 часов утра до 10 часов вечера. Работы будут проходить рядом с домом № 11 по улице Брестской.

«За это время наши сотрудники установят заглушки на ремонтном участке и вмонтируют линию временного трубопровода. По ней жители смогут получать горячую воду во время ремонта теплосети», — сказано в сообщении.

Под отключение попадут 36 домов, школа и 6 административных зданий.

Полный список домов, где ограничат ресурс, доступен в документе ниже.