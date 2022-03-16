К 85-летию со дня образования подразделения по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями

История подразделений по борьбе с экономическими преступлениями начинается с середины 30-х годов. Именно в этот период страну захлестнула волна экономических преступлений. Для их выявления требовались специально подготовленные сотрудники. Приказом НКВД СССР от 16 марта 1937 года в составе Главного управления милиции был образован отдел борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией — кратко ОБХСС.

В предвоенные и военные годы служба БХСС занималась расследованием случаев обмериваний, обвеса покупателей и не только. В военное лихолетье это подразделение милиции также ориентировали на борьбу с мародерством, незаконной скупкой и перепродажей золота, а также фальшивомонетчиками.

В послевоенный период по всей стране, восстанавливалось разрушенное войной народное хозяйство. Сотрудники милиции в этом принимали активное участие, хотя делать это было совсем не просто. Мизерная зарплата, отсутствие штата и техники — все это негативно влияло на борьбу с экономическими преступлениями. Поэтому на службу привлекались бывшие фронтовики, привыкшие к трудностям.

Оперативная обстановка того времени — разрушенная войной экономика. Как следствие — хозяйственные и должностные преступления. Однако сотрудники БХСС активно выявляли расхитителей, взяточников и спекулянтов. Постепенно органы внутренних дел крепли, повышался их количественный и качественный состав, росла результативность работы БХСС. На службу пришли стражи порядка, которых затем будут ставить в пример следующим поколениям.

Жизнь не стояла на месте — наступили беспокойные 80-е. На службу в БХСС стали направлять, работников только с высшим юридическим и экономическим образованием, грамотных специалистов различных отраслей народного хозяйства. Внедрялся принцип ответственности каждого за порученное дело.

После принятия законов СССР об объединении госпредприятий и о кооперации, в стране значительно изменилась система управления хозяйством, внедрялся принцип полного хозрасчета и самофинансирования. Другими словами, радикально снизился контроль государства над экономическими процессами. В этой связи в МВД СССР был утвержден План основных мероприятий по перестройке деятельности службы БХСС.

Новое десятилетие принесло смену названий. В 1990 году подразделения БХСС были переименованы в БЭП, с 1993 года фигурирует название «Отдел по экономическим преступлениям». Работа стражей порядка усложнилась.

Затем череда реформ привела к созданию и ликвидации Налоговой полиции. Ей на смену пришла новая служба — по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. В 2011 году создано единое подразделение, которое получило наименование службы по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Вновь созданное подразделение призвали выявлять значимые, прежде всего, коррупционные преступления, декриминализировать деятельность крупнейших предприятий и отраслей региона. За получение взяток в крупных размерах был задержан ряд руководителей различных уровней власти. Предотвращены межрегиональные преступления экономической и коррупционной направленности.

Сегодня отмечается 85-летие со дня образования службы БХСС-БЭП-ЭБиПК. Это были годы большой и основательной работы. В настоящее время в подразделениях экономической безопасности работают специалисты высокого класса, которые способны преодолеть любые трудности. Сотрудники этого подразделения наравне с другими выезжают в командировки на Северный Кавказ, где несут службу по обеспечению порядка.

Борцы с экономической преступностью располагают достаточным техническим, интеллектуальным и профессиональным потенциалом для решения задач по защите российской экономики. Они бережно сохраняют традиции, преемственность поколений и внимательное отношение к ветеранам. Их противники — тщательно скрывают и «маскируют» преступления. Однако борцы с экономической преступностью несмотря ни на какие сложности, честно и самоотверженно справляются со своими обязанностями.