Драку юных медведей сняли на Алтае возле популярного у туристов озера
Возле Телецкого озера растут два осиротевших медвежонка Редис и Сюрприз, которые уже настолько поправились, что устраивают настоящие драки
Драки и игры двух красноярских медвежат Редиса и Сюрприза сняли на видео учёные из Алтайского биосферного заповедника, где эти два зверёныша проходят реабилитацию.
«Медвежата ещё больше подросли, продолжают оттачивать свои звериные навыки в постоянных играх друг с другом, которые пригодятся им во взрослой жизни», — рассказали специалисты заповедника, наблюдающие за жизнью медвежат в приюте на берегу Телецкого озера.
Напомним, что Редиса и Сюрприза нашли активисты в красноярской тайге весной 2022 года. Мать медвежат убили браконьеры. Позже маленьких косолапых переправили на Алтай, где в заповеднике работает специальный приют по реабилитации этих зверей.