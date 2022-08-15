Драку юных медведей сняли на Алтае возле популярного у туристов озера

Возле Телецкого озера растут два осиротевших медвежонка Редис и Сюрприз, которые уже настолько поправились, что устраивают настоящие драки

15 августа 2022, 12:49

Драки и игры двух красноярских медвежат Редиса и Сюрприза сняли на видео учёные из Алтайского биосферного заповедника, где эти два зверёныша проходят реабилитацию.

«Медвежата ещё больше подросли, продолжают оттачивать свои звериные навыки в постоянных играх друг с другом, которые пригодятся им во взрослой жизни», — рассказали специалисты заповедника, наблюдающие за жизнью медвежат в приюте на берегу Телецкого озера.

Напомним, что Редиса и Сюрприза нашли активисты в красноярской тайге весной 2022 года. Мать медвежат убили браконьеры. Позже маленьких косолапых переправили на Алтай, где в заповеднике работает специальный приют по реабилитации этих зверей.

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