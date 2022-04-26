Энергетики рассказали, нарушится ли теплоснабжение из-за реконструкции моста на Новом рынке

Проведение работ по реконструкции моста у Нового рынка в Барнауле затронет и тепловые сети. О том, как это скажется на теплоснабжении, рассказали в СГК.

«В границах участка реконструкции путепровода на Новом рынке проходят две тепломагистрали — М-21 и М-22, а ещё отрезок квартальной теплосети в районе дома на проспекте Ленина, 104. Тепло от ТЭЦ-2 по трубопроводам получают 35 тысяч барнаульцев, а это 568 домов, социальных учреждений и административных зданий», — отметили энергетики.

Сотрудники СГК начнут работать вместе с дорожниками. При разработке проекта специалисты Сибирской генерирующей компании участвовали в тех этапах, которые касаются теплосетей.

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Отмечается, что на проведение работ у энергетиков есть всего одно лето, за которое им предстоит реконструировать около 590 метров трубопроводов. В том числе 106 метров диаметром 1000 мм, 253 метра диаметром 700 мм, 107 м — 600 мм, 121 м — 300 мм. На одном из участков специалисты СГК смонтируют специальный п-образный компенсатор. После завершения работ по реконструкции моста его демонтируют.

Говоря об отключении горячей воды, в СГК отметили, что длительные отключения планируются только на время опрессовки. В остальное время они будут краткосрочными, чтобы врезать ту или иную трубу.

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Напомним, что уже 10 мая строители начнут возводить первое из двух разворотных колец, которые потребуются на время ремонта моста. Развязку у ТЦ «Пионер» планируют соорудить к 25 мая, после чего движение по проспекту Ленина будет перекрыто. Чтобы оперативно доносить до барнаульцев информацию, связанную с реконструкцией путепровода, мэрия создала Telegram-канал «Мост».

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