Энергетики рассказали, нарушится ли теплоснабжение из-за реконструкции моста на Новом рынке
Провести реконструкцию путепровода и не задеть при этом тепловые сети у дорожников не получится
Проведение работ по реконструкции моста у Нового рынка в Барнауле затронет и тепловые сети. О том, как это скажется на теплоснабжении, рассказали в СГК.
«В границах участка реконструкции путепровода на Новом рынке проходят две тепломагистрали — М-21 и М-22, а ещё отрезок квартальной теплосети в районе дома на проспекте Ленина, 104. Тепло от ТЭЦ-2 по трубопроводам получают 35 тысяч барнаульцев, а это 568 домов, социальных учреждений и административных зданий», — отметили энергетики.
Сотрудники СГК начнут работать вместе с дорожниками. При разработке проекта специалисты Сибирской генерирующей компании участвовали в тех этапах, которые касаются теплосетей.
Отмечается, что на проведение работ у энергетиков есть всего одно лето, за которое им предстоит реконструировать около 590 метров трубопроводов. В том числе 106 метров диаметром 1000 мм, 253 метра диаметром 700 мм, 107 м — 600 мм, 121 м — 300 мм. На одном из участков специалисты СГК смонтируют специальный п-образный компенсатор. После завершения работ по реконструкции моста его демонтируют.
Говоря об отключении горячей воды, в СГК отметили, что длительные отключения планируются только на время опрессовки. В остальное время они будут краткосрочными, чтобы врезать ту или иную трубу.
Напомним, что уже 10 мая строители начнут возводить первое из двух разворотных колец, которые потребуются на время ремонта моста. Развязку у ТЦ «Пионер» планируют соорудить к 25 мая, после чего движение по проспекту Ленина будет перекрыто. Чтобы оперативно доносить до барнаульцев информацию, связанную с реконструкцией путепровода, мэрия создала Telegram-канал «Мост».